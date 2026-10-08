Anticorrupción ve indicios delictivos contra el PSOE por el caso Leire pero pospone su decisión sobre la imputación del partido

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo donde atiende a los medios de comunicación tras darse de baja del PSOE. Chema Moya

Anticorrupción prefiere no mojarse en plena precampaña electoral, aunque ya avisa de que aprecia indicios de delito que apuntan directamente al Partido Socialista como organización por su presunta implicación en las creación de la denominada trama Leire. La Fiscalía considera «prematuro» reclamar la imputación del PSOE como persona jurídica en este caso, pese a que las investigaciones practicadas hasta ahora ofrecen elementos que podrían justificar ese paso más adelante.

Anticorrupción, en un escrito remitido al juez Santiago Pedraz este jueves, alega que todavía faltan diligencias relevantes, tanto documentales como testificales, para adoptar una decisión de semejante trascendencia. Entre ellas destaca la declaración como investigado de Santos Cerdán, quien, según las pesquisas, habría puesto la estructura del partido al servicio del entramado cuando ejercía como secretario de Organización socialista. La supuesta organización perseguía malbaratar investigaciones judiciales que afectaban al propio PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.

El departamento que dirige Alejandro Luzón ha optado así por aplazar su pronunciamiento definitivo sobre la petición formulada por el PP, según confirman fuentes de la investigación, pese a que la propia Fiscalía lleva meses situando bajo sospecha el uso de medios y fondos de la formación en las actividades que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. El ministerio público entiende que existen indicios, pero quiere que se completen las diligencias pendientes antes de valorar si procede atribuir responsabilidad penal al partido.

La respuesta llega en el tercer día de precampaña electoral y después de que el PP, personado como acusación popular, pidiera el pasado martes que el procedimiento se dirija también contra el PSOE. Los populares registraron su solicitud apenas 24 horas después de que Sánchez anunciara la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Pedraz dio traslado inmediatamente a Anticorrupción para que informara. Recibida ya la respuesta, el magistrado conserva la facultad de resolver la petición sin esperar a nuevas diligencias, aunque la Fiscalía considere precipitada la imputación.

Los populares reclaman que el PSOE sea investigado por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partidos y malversación. Su tesis es que la presunta organización encabezada por el entonces secretario de Organización socialista Santos Cerdán y Leire Díez actuó para proteger al partido y al Gobierno frente a investigaciones judiciales y policiales y utilizó para ello recursos de Ferraz.

La petición no parte de cero. Anticorrupción ya sostuvo el pasado septiembre, en otro informe incorporado a la causa, que la investigación afecta a una «organización criminal permanente y estructurada» desde al menos el 2021, con dos vertientes. Una -conocida como la trama SEPI- estaría dedicada a influir sobre expedientes administrativos en beneficio propio o de terceros. La segunda habría construido una estructura paralela de «protección frente a la actuación de investigaciones judiciales» que afectaban al PSOE o a familiares de su secretario general. La Fiscalía situaba esa actividad bajo la «batuta» de Leire Díez y apuntaba que esta habría estado, «precisa y presumiblemente», a sueldo de la secretaría de Organización.

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También la UCO ha vinculado desde mayo el aparato del partido con la logística de la trama. Los investigadores sostienen que las actuaciones examinadas pretendían «desestabilizar» causas que afectaban directa o indirectamente a los intereses del PSOE, el Gobierno o su presidente. La Guardia Civil ha investigado reuniones celebradas en Ferraz, viajes sufragados por el partido, contratación de profesionales y pagos que habrían terminado beneficiando a Díez. El propio Pedraz ya había señalado en sus resoluciones de mayo que Cerdán habría facilitado instalaciones, personal y recursos económicos de la formación para sostener las actividades investigadas.

Ese rastro económico llevó al magistrado a abrir el pasado 30 de julio una pieza separada específica y ordenar el examen de cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas, entre ellas del PSOE. El auto recoge que la UCO había detectado que Díez promovió el pago con fondos socialistas de los honorarios de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. En el caso de Oliver, los investigadores sospechan que su sociedad fue utilizada para hacer llegar dinero a la exmilitante socialista. El juez justificó el rastreo porque los cruces bancarios podían esclarecer pagos sospechosos todavía no acreditados.

La investigación ha ido acercándose además al funcionamiento interno de Ferraz. La gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, declaró como investigada en septiembre en esta misma causa y explicó que el secretario de Organización era el representante legal del partido y podía tomar decisiones, aunque los actos económicos se formalizaban a través de gerencia. Fuentes aseguró que existían procedimientos de compras, controles internos y un comité de cumplimiento normativo y descargó en el área que encargaba cada servicio la responsabilidad de justificar su necesidad y ejecución.

Precisamente, esas explicaciones llevaron a Anticorrupción a solicitar nuevas diligencias. El pasado martes, Pedraz ordenó al PSOE que entregue la relación completa de abogados, despachos y consultoras contratados por cualquiera de sus órganos, centrales o territoriales, entre el 2021 y el 2025, junto con los expedientes de contratación y los documentos utilizados para justificar los servicios prestados. El requerimiento deja a salvo el secreto profesional y el derecho a no facilitar información autoincriminatoria.

El PP interpreta las declaraciones de los responsables de Ferraz en sentido contrario y sostiene que Cerdán disponía en la práctica de capacidad suficiente para ordenar gastos, viajes y contrataciones sin un control eficaz. «Todo cuanto acontecía respondía a la libre voluntad de Cerdán», afirma su escrito, que considera acreditada indiciariamente una carencia de mecanismos de vigilancia capaces de impedir las conductas investigadas.

La acusación sostiene además que el partido obtuvo un beneficio indirecto porque el objetivo de las maniobras era proteger sus intereses. Entre las actuaciones que atribuye a la organización cita los intentos de obtener información comprometida sobre miembros de la UCO, fiscales y jueces; las maniobras contra procedimientos que afectaban al entorno de Pedro Sánchez; los contactos con testigos relevantes y los pagos y gastos logísticos de Díez.

El escrito del PP añade una última vía vinculada a Crónica Libre. La acusación sostiene que unos 20.000 euros abonados al medio pudieron proceder de subvenciones electorales públicas y utiliza esa hipótesis para fundamentar también los delitos de financiación ilegal, blanqueo y malversación. Esos tres delitos no figuraban entre los que Pedraz atribuyó indiciariamente a los investigados en sus primeras resoluciones y forman parte de la ampliación jurídica que ahora pretende la acusación popular.

El PSOE ha rechazado que la actuación de Cerdán pueda trasladarse a toda la organización y ha defendido la existencia de mecanismos internos de control. Fuentes aseguró durante su interrogatorio que cuando comenzaron a conocerse públicamente las actividades de Díez no se abrió una investigación interna sobre su relación con el entonces número tres socialista y que, después de la salida de Cerdán de Ferraz en junio de 2025, el partido dejó en manos de la Justicia el esclarecimiento de lo ocurrido.