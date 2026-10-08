El 91 % de los españoles pide más vivienda pública y un 76 % intervención estatal, según el CIS

Una pancarta alusiva a la crisis de la vivienda, en la acampada de Sol Mariscal | EFE

Más del 91 % de los encuestados cree que, en este momento, las administraciones deberían construir más viviendas públicas en España y un 76,3 % que el Estado debe intervenir en el mercado para garantizar el acceso, según el barómetro elaborado por el CIS en colaboración con el Ministerio de Vivienda.

La gran mayoría de los consultados, casi el 94 %, asegura que prefiere vivir en una casa en propiedad y el 86,9 % dice que la situación de la vivienda en España les preocupa «mucho o bastante». De acuerdo con este sondeo sobre vivienda, que se conoce con las elecciones generales ya convocadas para el 29 de noviembre y tras el desahucio de la recién fallecida Maricarmen Abascal, el 79 % de los encuestados entiende que habría que «priorizar el derecho a la vivienda como un derecho constitucional».