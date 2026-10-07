Vota y opina: ¿Qué te parece el recurso de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos de vivienda?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Pool Moncloa / Fernando Calvo | EUROPAPRESS

Apenas cuatro días después de que el Congreso los rechazara y tan solo unas horas después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones, el Gobierno volvió a dar luz verde a sus dos decretos de vivienda. Ante la disolución de las Cortes Generales, Moncloa optadó por reconstruir el paquete normativo que decayó el pasado viernes introduciendo modificaciones puntuales, trasladando así, de forma obligada, la negociación a la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario con potestad para convalidarlos en pleno periodo preelectoral y donde sí cuenta con mayoría a diferencia del Pleno que los hizo caer la semana pasada.

En este órgano, formado por 69 miembros, contando con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, se alteran las mayorías, de forma que ya no es necesaria la aprobación de Junts, que fue la que inclinó la balanza definitivamente en contra del Gobierno. ¿Qué te parece el recurso de Pedro Sánchez para sacar adelante los decretos de vivienda?

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