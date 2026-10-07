La UE activará un sistema de respuesta rápida para vigilar posibles bulos en la campaña electoral

El catedrático de la Universidad de Navarra Ramón Salaverría, el pasado 30 de septiembre en Lisboa. ANTÓNIO PEDRO SANTOS | EFE

La Unión Europea activará en las próximas semanas un sistema de respuesta rápida para monitorizar diariamente las campañas de desinformación que puedan surgir con motivo de las elecciones en España, según avanzó este miércoles el catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra y coordinador del observatorio Iberifier, Ramón Salaverría.

El catedrático, que participó en el XII Congreso Internacional de Género y Comunicación en Granada (GenderCom 2026), subrayó que existe «un temor fundado» a que durante la campaña se registren dinámicas desinformativas. Según explicó, ya han observado estas estrategias en otras elecciones en Europa y «sería muy raro pensar que no vayamos a experimentarlo también aquí». Salaverría advirtió de que en estas situaciones se busca, entre otras cosas, sembrar «la duda sobre el conjunto del sistema».

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En esta línea incidió en el crecimiento en Europa de la «desinformación identitaria», que engloba mensajes e ideas falsas sobre género, raza, religión o cultura y que busca generar odio y división social mediante la dialéctica del «nosotros contra ellos».

En relación con los mensajes del PP y Vox, que están cuestionando la transparencia del proceso electoral y, en concreto, del voto por correo, Salaverría indicó que se trata de «una de las narrativas de desinformación más habituales».

«A veces ocurren problemas. De hecho, en las últimas elecciones hubo un problema con una serie de votos en Melilla que, efectivamente, demostraron que allí hubo que atender un asunto puntual. Pero una cosa es una cuestión puntual y otra cosa es sembrar la duda sobre el conjunto del sistema, que, salvo que haya evidencias de lo contrario, nos da garantías de que funciona correctamente», aseveró.

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Preguntado sobre si están observando estas dinámicas de desinformación en el caso específico de Ceuta, el catedrático señaló que predomina la desinformación identitaria bajo la dialéctica del «nosotros contra ellos». Así, detalló que se explota la idea de la «amenaza del invasor» o la «distinta naturaleza o hábitos culturales o sociales» de los migrantes, lo que promueve dinámicas que no buscan resolver un problema, sino «generar pánico y sensación de amenaza» en un entorno donde ya existe preocupación social.

«En ese tipo de situaciones, a río revuelto, ganancia de pescadores», sostuvo Salaverría antes de intervenir en el GenderCom 2026, una de las citas académicas y profesionales de referencia a nivel internacional en el análisis crítico de la comunicación contemporánea.