Sánchez garantiza la sostenibilidad de las pensiones y acusa al PP de preparar recortes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una declaración institucional, en el Palacio de la Moncloa, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). Pool Moncloa / Fernando Calvo | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó este martes un mensaje de «absoluta tranquilidad» a los ciudadanos sobre la viabilidad del sistema público de pensiones, al tiempo que acusó al PP de querer implantar «recortes» e inculcar preocupación sobre el modelo actual de pensiones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo afirmó que el PP ha asegurado que garantizará la viabilidad del sistema de pensiones «con el modelo actual y con los que vengan» y se preguntó cuál sería ese modelo alternativo al actual que quiere implantar el principal partido de la oposición.

Para defender la solidez del modelo actual, el presidente recordó que la actual reforma de pensiones supuso «la reconstrucción del Pacto de Toledo, que se quebró después de la crisis financiera». Asimismo, destacó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en sus informes de 2025 y 2026, concluyó que, «gracias a las medidas de refuerzo» introducidas en la reforma, el sistema es sostenible.