El PNV votará otra vez a favor del Gobierno para aprobar el primero de los decretos de vivienda

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ayer, en una rueda de prensa en Bilbao. LUIS TEJIDO / EFE

El PNV, cuya posición es decisiva, votará de nuevo en la Diputación Permanente del Congreso a favor del primero de los decretos aprobados este martes por el Gobierno para proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios de viviendas, y volverá a rechazar el segundo de los decretos, que establece la prórroga indefinida de los contratos.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, señaló este martes en una comparecencia ante los medios que estas medidas son «un parche» que no soluciona el problema de la vivienda.

Por ello, en el futuro serán necesarias «medidas integrales, no solo para proteger a los que están, sino también a los que vendrán mañana», porque «no hay suficiente vivienda y se necesita construir más».

«Coherencia y responsabilidad»

Vaquero justificó por «coherencia» y «responsabilidad» la decisión de mantener la misma posición que en el pleno del Congreso, con su apoyo al decreto ley de medidas urgentes para la protección de la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta de vivienda asequible, y su rechazo al decreto ley que apunta a la renovación automática de los contratos.

El PNV ha valorado que el texto del primer decreto introduce algunas modificaciones propuestas por los jeltzales al Ministerio de Vivienda.

El Grupo Vasco señaló la pasada semana que el texto tenía «importantes carencias» técnicas, por lo que ha trabajado para que el Gobierno mejore la redacción de la norma y queden garantizadas las dos «cuestiones fundamentales» que defiende el PNV: «la protección de las personas vulnerables y la defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica», según destacó la portavoz.

En este sentido, el PNV considera necesaria una «visión integral para que lo que se decide sea efectivo. No solo para proteger a los que hoy están, sino también a los que quieran acceder en el futuro».

Recordó que en el País Vasco los pequeños propietarios aportan el 81 % de las viviendas de alquiler, mientras las instituciones públicas suman el 16 %, que es el doble que en el conjunto del Estado, pero «aún insuficiente», y no llega al 3 % lo que representan los fondos buitre.

Vaquero afirmó que el decreto limitará más la compra por parte de los fondos buitre (por debajo del 70 % del precio de mercado), con lo que se reforzará la protección a los inquilinos vulnerables, y valoró también que en el decreto regule el alquiler de temporada.