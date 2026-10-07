El PNV dice que llevar los decretos de vivienda a la Diputación Permanente «no es ortodoxo ni bonito», pero votará a favor

El presidente del PNV, Aitor Esteban. David de Haro | EUROPAPRESS

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este miércoles que llevar los decretos sobre la vivienda a la Diputación Permanente del Congreso «es legal», pero «no es ortodoxo» ni «bonito».

«Nosotros no lo hubiéramos hecho, no es lo deseable ni lo que se debería hacer», ha asegurado Esteban, quien ha considerado necesario llevar a cabo en el futuro una política de vivienda «amplia y planificada en todos los sentidos».

A su juicio, la Ley de Vivienda estaba «mal estructurada y dejaba huecos que ahora se van tener que tapar deprisa y corriendo, justo antes de las elecciones».

El PNV, cuya posición es decisiva para sacar adelante las dos iniciativas, votará de nuevo en la Diputación Permanente del Congreso a favor del primero de los decretos aprobados por el Gobierno para proteger tanto a los inquilinos como a los pequeños propietarios de viviendas, y volverá a rechazar el segundo de los decretos, que establece la prórroga indefinida de los contratos.

Esteban ha reconocido que el primer decreto, que apoyará el PNV por «coherencia», es solo «un parche momentáneo», porque «hay que proteger a los vulnerables, dar seguridad a los pequeños propietarios y regular la vivienda de alquiler».

«Pero no nos podemos quedar en eso», ha insistido Aitor Esteban, que ha invitado a la izquierda y a «unos y otros» a «dejar de agitar banderitas» para llevar a cabo «una revisión política» de la vivienda.

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