Pedraz incorpora al caso Leire los datos del Supremo sobre los pagos en metálico de Ferraz a Ábalos y Koldo

Foto de los sobres con membrete del PSOE que figuran en el informe de la UCO

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incorporado al caso Leire la información del Tribunal Supremo sobre los pagos en metálico realizados desde la sede del PSOE en Ferraz a José Luis Ábalos y Koldo García, las deficiencias de control detectadas en aquellos reembolsos y las incógnitas sobre el origen y destino del efectivo. Se trata del mismo material que dio origen a la investigación separada que dirige el magistrado Ismael Moreno sobre la caja del PSOE y los sobres entregados al exministro y a su antiguo asesor.

Pedraz ha acordado este miércoles unir a las diligencias 150/2025 el testimonio enviado por la Sala Segunda del Supremo después de que él mismo lo reclamara el pasado 2 de octubre. El paquete incluye el auto dictado el 31 de octubre del 2025 por Leopoldo Puente, instructor entonces del caso Koldo en el alto tribunal, y las declaraciones de Celia Rodríguez, entonces trabajadora de la secretaría de Organización socialista; del exgerente federal Mariano Moreno Pavón; y de la empresaria Carmen Pano.

El magistrado ha dado traslado de toda esa documentación a la Fiscalía Anticorrupción y a las partes personadas en el caso Leire, la causa en la que se investiga la presunta estructura creada en torno a Leire Díez, la fontanera, para interferir en investigaciones judiciales y policiales y en la que también se sigue el rastro de los recursos económicos y medios facilitados desde el entorno de Ferraz.

La incorporación abre un nuevo punto de contacto entre dos investigaciones que hasta ahora avanzaban por vías diferentes. Pedraz indaga en su causa si la estructura económica y administrativa del PSOE fue utilizada para financiar o facilitar actuaciones atribuidas a Díez y su entorno. Moreno mantiene bajo examen los pagos en efectivo realizados desde Ferraz entre el 2017 y el 2024, los sobres destinados a Ábalos y Koldo y la posible existencia de desembolsos sin respaldo documental suficiente.

El auto del Supremo que acaba de llegar a la causa de Pedraz recoge precisamente las dudas que llevaron a Puente a sacar esta cuestión del procedimiento contra Ábalos y enviarla a la Audiencia Nacional. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil había localizado comunicaciones sobre entregas de dinero a Ábalos y Koldo que, en algunos casos, sí coincidían con los datos aportados por el PSOE, pero en otros «no se ha podido confirmar dicha correspondencia», porque las fechas y cantidades mencionadas en los mensajes no figuraban entre los pagos comunicados por el partido.

Ábalos y Koldo se acogieron a su derecho a no declarar sobre esas discordancias. El Supremo citó entonces a Celia Rodríguez y al antiguo gerente Mariano Moreno para tratar de aclarar el sistema de pagos, pero Puente concluyó que sus explicaciones dejaron abiertas numerosas incógnitas.

Una de las principales afectaba directamente al funcionamiento de la secretaría de Organización. Según recoge la resolución, de las declaraciones resultaba que todos los pagos en metálico efectuados como devolución de gastos de esa secretaría habrían sido reclamados por Koldo, pese a que no constaba que desempeñara cargo alguno en ella.

El dinero podía ser entregado directamente al exasesor o a la persona que él designara, entre ellas su esposa o un mensajero que acudía a recoger el sobre a las oficinas del partido. El antiguo gerente explicó además que tampoco constaba que esas cantidades fueran posteriormente distribuidas por Koldo entre los integrantes del equipo que supuestamente habían adelantado los gastos.

El sistema de control interno también generó dudas al Supremo. Mariano Moreno explicó que «no había nadie por encima del secretario de Organización», entonces Ábalos, y que su firma bastaba para justificar la devolución del gasto sin una comprobación sustancial posterior.

La resolución señala que tampoco se verificaba necesariamente que quien reclamaba el reintegro hubiera sido realmente quien había pagado los tickets o facturas aportados. Ni se comprobaba si el gasto inicial había sido abonado en metálico o mediante una operación bancaria.

Puente llegó a advertir de la posibilidad de que un mecanismo de esas características pudiera utilizarse para blanquear fondos si alguien adelantaba gastos con dinero procedente de una actividad ilícita y después obtenía del partido su devolución.

El Supremo tampoco consideró suficientemente aclarado el origen de todo el efectivo disponible en Ferraz. El exgerente sostuvo que la caja se nutría de remesas solicitadas al banco procedentes de la cuenta de funcionamiento del PSOE, alimentada por subvenciones, cuotas de afiliados y también cantidades procedentes de la cuenta de donaciones.

La resolución cuestionó asimismo por qué era necesario trasladar importantes cantidades mediante una empresa de seguridad hasta la sede socialista para abonar posteriormente en efectivo devoluciones de gastos a personas que podían recibir el dinero mediante transferencia bancaria.

El testimonio incorporado por Pedraz incluye además la declaración de Carmen Pano. La empresaria aseguró ante el Supremo que en octubre del 2020 acudió en dos ocasiones a Ferraz y entregó en la segunda planta 45.000 euros en metálico cada vez, un total de 90.000 euros.

Puente sostuvo en su auto que todas estas incógnitas debían investigarse porque podían revelar «conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas» y remitió el material al Juzgado Central de Instrucción número 2.

A partir de esa decisión, Ismael Moreno abrió la investigación sobre la caja de Ferraz, reclamó al PSOE la relación de todos los pagos en metálico realizados entre el 2017 y el 2024, con independencia del destinatario, y encargó a la UCO localizar mensajes y documentos relacionados con los hechos descritos por el Supremo.