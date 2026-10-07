Muere Maricarmen, la mujer de 87 años símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda

Maricarmen Abascal, símbolo de lucha por vivienda que falleció este miércoles en Madrid a sus 87 años, en una imagen de archivo SERGIO PEREZ | EFE

Maricarmen, la mujer de 87 años que avivó las protestas sobre vivienda tras su desahucio en Madrid, ha muerto este miércoles en el hospital en el que estaba ingresada por motivos aún por confirmar. «Lamentamos comunicar que en el día de hoy ha fallecido Maricarmen», ha anunciado el Sindicato de Inquilinas. La mujer, con una discapacidad del 50 %, se encontraba en el hospital Gregorio Marañón desde el pasado día 23 de septiembre, cuando fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de desahucio —pese a la protesta de decenas de activistas— y trasladada al centro hospitalario por su delicado estado de salud.

«Tras su partida, nos quedamos con el ejemplo de lucha y el legado que ha dejado Maricarmen. Y, sobre todo, cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: "luchad, seguid luchando por lo que es vuestro"», advirtió la organización en su comunicado, recogido por la agencia Efe. En el texto, también ha lamentado que «si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».

Maricarmen Abascal era todo un símbolo de la lucha por la vivienda en la ciudad y las protestas en la Puerta del Sol consiguieron que Urbagestión, la empresa propietaria de su piso en Retiro, llegase a un acuerdo con sus representantes para que regresara a su vivienda cuando le diesen el alta tras su ingreso hospitalario, el cual nunca llego a suceder. Había vivido durante casi 70 años en el inmueble. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el alquiler ni las facturas. Eran algo más de 500 euros al mes, teniendo en cuenta también los gastos mensuales de luz, agua y gas.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Maricarmen agradeció el apoyo recibido tras su desahucio La Voz

Cuatro intentos de desalojo

En el 2020 comenzó la peripecia de Maricarmen. Tenía un contrato de alquiler de renta antigua y en aquel momento, los propietarios le dijeron que debía dejar el apartamento porque el contrato ya había sido subrogado dos veces: primero a su madre y luego a ella. Al negarse, se iniciaron los intentos de desalojo. Cuatro en total, según informan desde Colpisa. El último de ellos, hace tan solo unas semanas. Entre cargas policiales, finalmente, los efectivos acabaron sacando a Maricarmen de su casa en una imagen que ha recorrido el mundo: tumbada en una camilla y en dirección al hospital donde, tras quince días, ha terminado muriendo.

Su desahucio espoleó las protestas

Su fallecimiento sucede un día después de que el Gobierno haya aprobado dos nuevos decretos de vivienda, que recuperan las principales medidas de los anteriores, que fueron rechazados por el Congreso el pasado viernes. Precisamente, este fracaso en la Cámara Baja provocó que Sánchez anunciase el lunes un adelanto electoral. Unos comicios que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

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Su imagen al ser sacada de su casa en camilla para trasladarla al hospital Gregorio Marañón espoleó las protestas, que a día de hoy siguen en la calle. La Justicia volvió a rechazar el desalojo de la acampada de la Puerta del Sol que pidió Ayuso. Los acontecimientos desencadenados ante la injusticia de su desahucio sin duda suponen un antes y un después en la historia de este país: manifestaciones multitudinarias, acampadas en las plazas, adelanto electoral y convocatoria de una huelga general», ha señalado el Sindicato de Inquilinas. Además, CC.OO. y UGT han convocado una huelga general para el 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral.

Múltiples reacciones públicas a la muerte de Maricarmen

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X tras su muerte. «Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen. Un abrazo también a todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia. Descanse en paz», señaló. También a reaccionado a su fallecimiento Gabriel Rufián. El portavoz de ERC en el Congreso lo ha valorado con un escueto «Hijos de Puta».

Por su parte, el grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, ha pedido honrar su memoria con un minuto de silencio antes del Pleno extraordinario de Cibeles que se celebrará este jueves. Así lo han trasladado en Junta de Portavoces desde un Madrid que ha manifestado sus condolencias por el fallecimiento y trasladado «un abrazo cálido a sus seres queridos, compañeras y compañeros de lucha».

«Ha muerto Maricarmen. Por la crueldad de un sistema que la echó de su casa y la dejó en la calle, enferma. Desde la rabia y el dolor, por ella y por las decenas de miles de personas a las que se les niega un hogar, a las calles! Ni casas sin gente ni gente sin casa», ha afirmado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en un mensaje publicado en sus redes y recogido por Colpisa.