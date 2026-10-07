Mónica García plantea a Ada Colau como candidata del Frente Amplio sin consultar con Sumar ni IU

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un acto en Madrid el pasado mes de mayo Mariscal | EFE

Más Madrid propone que la nueva coalición Sumar, denominada ahora Frente Amplio, sea una candidatura coral en la que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno y encabece la lista por la capital catalana. La ministra de Sanidad, Mónica García, quien se había postulado como candidata de esta nueva plataforma electoral, cede así el liderazgo a cambio de presentarse como cabeza de cartel en Madrid y controlar la lista, una decisión adoptada sin consultar con Sumar ni Izquierda Unida.

En una nota de prensa, Más Madrid explicó que esta propuesta responde a los principios de «territorialidad, generosidad y funcionamiento confederal» sobre los que llevan meses trabajando los cuatro partidos que conforman por el momento Frente Amplio: IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los comunes.

La decisión de la organización liderada por la ministra se adopta de espaldas al resto de organizaciones que conforman, por ahora, la coalición. Esta tarde estaba prevista una mesa de partidos para profundizar en la confección de listas y la elección de candidatura, pero fue el propio Más Madrid quien canceló este encuentro, explican fuentes del Frente Amplio. De hecho, la filtración de Más Madrid se produce mientras Sumar e Izquierda Unida reúnen a sus respectivas ejecutivas.

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Ada Colau y Mónica García eran las dos opciones con más fuerza que había ahora mismo sobre la mesa para ser cabezas de lista de Frente Amplio y ambas habían mostrado su disposición. La exalcaldesa de Barcelona lo hizo este martes, un día después de que hiciesen lo propio los ministros Ernest Urtasun, que hasta ahora apuntaba a encabezar la candidatura por Barcelona, y Mónica García, en Madrid. «Me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas también, pero el tema no va de nombres», expuso en una entrevista en la TVE catalana, donde se puso al servicio de «crear consensos».

En esta nueva ecuación coral que plantea Más Madrid, el ministro de Cultura tendría que ocupar ahora el segundo puesto de la lista en la circunscripción de la ciudad condal. La organización madrileña también ha pedido controlar la selección de integrantes en la lista, defendiendo su «arraigo territorial» en la región, sustentado en ser la única organización del Frente Amplio que cuenta con un 20 % de votos en su territorio.