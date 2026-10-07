La Justicia vuelve a rechazar el desalojo de la acampada de Sol que pidió Ayuso

La Puerta del Sol, este miércoles en Madrid. Víctor Lerena | EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para que se ordenara la disolución de la acampada instalada en la Puerta del Sol. La resolución expone que, en este momento procesal, no ha quedado acreditada la existencia de una inactividad administrativa de la Delegación del Gobierno en Madrid.

El organismo responde así al recurso presentado por el Gobierno regional contra la supuesta inactividad de la Delegación del Gobierno. La comunidad solicitó inicialmente, con carácter urgente y sin audiencia de la parte contraria, que se adoptaran las medidas necesarias para disolver la acampada de la Puerta del Sol. Subsidiariamente, pidió que la solicitud se tramitara como medida cautelar.

La oposición de la Delegación del Gobierno

La Abogacía del Estado, que representa a la Delegación de Gobierno en Madrid, se ha opuesto diametralmente a un posible desalojo. Podría provocar, alega, incidentes de fuerza con peligro físico para las personas, así como daños en edificios y mobiliario urbano.

Leer más: Isabel Díaz Ayuso publica su primer libro

Así lo ha hecho constar en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) después de que los magistrados rechazaran la medida cautelarísima solicitada por el Gobierno regional y acordaran dar traslado a las partes por un plazo de tres días para formular alegaciones.

La Abogacía del Estado sostiene, en primer lugar, que el recurso debería inadmitirse porque la comunidad presentó su demanda antes de que transcurriera el plazo legal de un mes para que la Delegación del Gobierno pudiera pronunciarse sobre el requerimiento previo. Según explica, la Delegación acusó recibo del escrito el pasado 1 de octubre, pero todavía no había rechazado formalmente la petición cuando se interpuso el recurso.

De forma subsidiaria, el Estado rechaza que exista una inactividad administrativa que pueda ser objeto de la medida cautelar solicitada. Argumenta que la normativa sobre seguridad ciudadana otorga a la autoridad gubernativa un margen de ponderación y establece que las medidas de intervención en reuniones y manifestaciones deben ser «graduales y proporcionadas», de modo que la disolución constituye el «último recurso».

En este sentido, el escrito recuerda que la falta de comunicación previa de la acampada no determina por sí misma su disolución, ya que la comunicación no constituye un requisito constitutivo del derecho fundamental de reunión. La Abogacía del Estado sostiene además que la finalidad reivindicativa de la protesta impide considerarla una mera ocupación del espacio público, al estar vinculada a la expresión de ideas y reivindicaciones políticas.