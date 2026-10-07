El juez que investiga el rescate de Air Europa cita a declarar a la vicepresidenta Sara Aagesen seis días antes de las elecciones

La vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, comparece ante la comisión de investigación de las deficiencias y presuntas irregularidades en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en el Senado. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El juez José María Escribano Laclériga, que investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa el rescate de 475 millones de euros concedido por el Gobierno a Air Europa durante la pandemia, ha citado como testigos a la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y al exdiputado Íñigo Errejón dentro de una batería de once interrogatorios con la que profundizará en la tramitación de una de las mayores ayudas concedidas por el fondo extraordinario de la SEPI.

Las declaraciones se repartirán entre los días 23 y 24 de noviembre. En la primera jornada (seis días antes de las elecciones generales del 29N) deberán comparecer Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía; Ana de la Cueva, que era secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa; Pilar Paneque, entonces subsecretaria de Hacienda; Francisco Javier Loriente, secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de la SEPI; y Raül Blanco, que ocupaba la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Para el día siguiente el magistrado ha citado a Miguel Ángel González Suela, entonces subsecretario para la Transición Ecológica; Carlos San Basilio, que ocupaba la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional; Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes; Manuel de la Rocha, que dirigía el Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno; José Ángel Partearroyo, responsable en la SEPI del seguimiento de Air Europa; e Íñigo Errejón, que en el 2020 era diputado de Más País y que desde el inicio se mostró muy combativo en sus preguntas parlamentarias sobre este rescate.

La providencia supone un salto en una investigación todavía poco conocida del Juzgado de Instrucción 49 de Madrid, que tiene en el centro la rapidez, los contactos previos y el proceso seguido para conceder el auxilio público a la aerolínea de Globalia. La causa, en la que el PP y Vox figuran como querellantes, mantiene como investigado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI que ejercía entonces las funciones de presidente y encabezaba el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el FASEE.

Ese fondo había nacido en julio del 2020, en plena crisis de la covid, con una dotación de 10.000 millones para evitar la desaparición de compañías consideradas estratégicas cuya solvencia hubiera quedado seriamente dañada por la pandemia. La normativa encomendó a la SEPI el análisis y valoración de las solicitudes y al Consejo Gestor, un órgano interministerial, la decisión sobre las operaciones que posteriormente debían ser autorizadas por el Consejo de Ministros.

Air Europa estrenó el mecanismo. El Consejo Gestor dio luz verde a su rescate el 29 de octubre del 2020 y el Consejo de Ministros lo autorizó cinco días después, el 3 de noviembre. Los 475 millones se dividieron en un préstamo participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones. El Gobierno justificó entonces la intervención por el desplome del 95 % de la actividad de la compañía entre abril y junio y por su peso estratégico para la conectividad aérea española, especialmente con Iberoamérica, Canarias y Baleares.

La investigación judicial ha puesto bajo el foco la gestación de aquella decisión. Lora negó cualquier irregularidad cuando declaró como investigado el pasado 3 de julio, aunque reconoció que antes de la apertura formal del expediente mantuvo reuniones con representantes de Air Europa y Globalia y contactos con personal del Ministerio de Economía. El antiguo vicepresidente de la SEPI defendió que esos encuentros respondieron a la situación excepcional que atravesaba la compañía antes de solicitar formalmente el rescate.

Entre los nuevos testigos destaca especialmente Aagesen porque formó parte con voz y voto del Consejo Gestor que examinó la operación. Su versión sobre el funcionamiento de aquel órgano ya quedó fijada públicamente el pasado julio, cuando compareció ante la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI.

«Nunca, nunca en ningún expediente recibí presiones para emitir ningún voto», aseguró entonces la vicepresidenta, que extendió su defensa a otros rescates controvertidos, como los de Plus Ultra y Tubos Reunidos. Aagesen sostuvo que las operaciones se apoyaban en informes técnicos, en el trabajo de las unidades de la SEPI y en asesores externos, y aseguró que en el caso de Air Europa fueron examinados los trece criterios de elegibilidad establecidos para acceder al fondo.

La vicepresidenta también negó ante el Senado haber mantenido contactos sobre Air Europa con Transportes o con Globalia. Preguntada por la participación de Manuel de la Rocha, uno de los testigos que ahora cita Escribano, en reuniones del Consejo Gestor, respondió que entendía que «se estimó que su presencia era oportuna». En esa misma comparecencia rechazó cualquier presión de Moncloa y negó igualmente la versión recogida por la UCO sobre su supuesta oposición inicial al rescate de 112,8 millones de Tubos Reunidos.

Celeridad

Otro de los convocados, José Ángel Partearroyo, relató también este año en el Senado que Bartolomé Lora le había pedido celeridad en la tramitación de Air Europa por la delicada situación de la aerolínea. Partearroyo explicó que sus interlocutores habituales en la empresa eran su director financiero, Miguel Ángel Sánchez, y el responsable de la asesoría jurídica, Ramiro Campos, y sostuvo que la propia compañía reclamaba rapidez.

La presencia de Errejón entre los testigos introduce un perfil diferente al de los altos cargos y técnicos que participaron en la gestión del fondo. El entonces diputado de Más País no intervino en el Consejo Gestor, pero sí se interesó directamente por el rescate inmediatamente después de su aprobación. El 6 de noviembre del 2020, solo tres días después del visto bueno del Consejo de Ministros, Errejón e Inés Sabanés registraron una pregunta parlamentaria sobre los 475 millones y reprocharon al Gobierno que la ayuda no incorporara condiciones climáticas o ambientales. En aquella iniciativa recordaron además que Air Europa había recibido previamente 140 millones en préstamos avalados por el ICO