Isabel Díaz Ayuso publica su primer libro

Ayuso, en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Mariscal | EFE

Isabel Díaz Ayuso publicará el próximo 2 de diciembre su primer libro, Íntimo, de la mano de la editorial Planeta. En su obra, la presidenta de la Comunidad de Madrid repasa su vida «al completo», retornando no solo a su hogar de infancia, sino «al barrio de mi abuela y a los escenarios más significativos de mi vida», recuerdos que desencadenó el incendio que asoló gran parte de la sierra oeste madrileña.

Díaz Ayuso redactó sus memorias a lo largo de «estos meses de julio y agosto» mientras atendía como presidenta de la región el incendio que arrasó cerca de 28.000 hectáreas. La dirigente popular vuelve a esos lugares precisamente entonces porque «mientras escribía, veía cómo se perdían arrasados por el fuego».

No obstante, Íntimo no pretende ser únicamente un brindis a su infancia, o el retrato de emplazamientos que ya no están, sino las historias, anécdotas y personas que han influido en su ideario político, tal y como exponen desde Planeta.

Esta suerte de autobiografía recoge no solo «sus grandes pasiones», sino también la forma que tiene la presidenta de «afrontar episodios dramáticos como el del aborto que sufrió». Toman también especial relevancia en la obra sus actividades políticas, desde su «compromiso», hasta campañas electorales «icónicas» como la de Comunismo o libertad o «la lucha contra la COVID», como recogen desde la Editorial Planeta, pues, como concluyen, Íntimo es un libro que «no elude pronunciarse sobre algunos de los protagonistas de su vida personal y política».