La Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez: ni delito ni beneficio ni perjuicio a la Complutense

Begoña Gómez, en una imagen de archivo. Violeta Santos Moura | REUTERS

Ni sombra de delito, ni siquiera la más mínima irregularidad. La Fiscalía, como era de esperar, ha pedido la libre absolución de Begoña Gómez y de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, en la causa que ambas tienen abierta para juicio ante un tribunal popular por tráfico de influencias y malversación. El ministerio público, que durante toda la instrucción se opuso a la continuación del procedimiento, sostiene ahora de forma tajante que «los hechos narrados no son constitutivos de infracción penal» y remacha su posición con una fórmula inequívoca: «Sin delito no hay autor».

El escrito de conclusiones absolutorias, presentado después de que el 21 de septiembre se acordara nuevamente la apertura del juicio oral, reclama expresamente la «libre absolución de los acusados» y rechaza también cualquier responsabilidad civil derivada de delito. La Fiscalía se sitúa así frontalmente frente a la acusación popular, que atribuye a Gómez haber utilizado su posición como esposa del presidente del Gobierno para impulsar su actividad vinculada a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y acusa a ambas mujeres de una utilización irregular de recursos públicos y del posterior desvío del software desarrollado dentro de la Cátedra de Transformación Social Competitiva.

La causa llegará al juicio bastante más reducida que cuando el entonces juez instructor Juan Carlos Peinado abrió por primera vez juicio oral, el pasado junio. La Audiencia Provincial de Madrid revocó parcialmente aquella decisión el 13 de julio, dejó fuera del procedimiento del jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, archivó para todos los investigados el delito de corrupción en los negocios y limitó el enjuiciamiento de Gómez a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Cristina Álvarez quedó únicamente acusada por una posible malversación relacionada con el software de la Complutense. Esa decisión obligó a repetir toda la fase intermedia.

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Frente a las tesis acusatorias, el fiscal construye ahora un relato absolutorio basado fundamentalmente en la ausencia de beneficio económico, perjuicio patrimonial y apropiación del programa informático. Recuerda que Gómez mantenía vínculos con la Universidad Complutense desde el 2012, seis años antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y que su actividad como codirectora de la cátedra extraordinaria no fue remunerada.

«María Begoña Gómez Fernández no cobró cantidad alguna por su actividad como directora de la Cátedra TSC», afirma expresamente el escrito. La certificación universitaria manejada por la Fiscalía fija en cero euros la remuneración por esa función en los cursos 2020/21 y 2021/22, aunque sí percibió cantidades por su actividad docente en otros programas universitarios.

La Fiscalía concede especial importancia al destino del programa informático cuya supuesta apropiación constituye uno de los ejes de la acusación, el famoso software. Asegura que ninguna de las dos acusadas se benefició económicamente de su creación y que «no consta que la UCM haya sufrido perjuicio patrimonial a consecuencia de las actividades desarrolladas».

Según el escrito, el software permaneció alojado en un servidor de Google Cloud Platform accesible y a disposición de la Complutense y de empleados de la propia universidad, que figuraban como titulares. Tampoco consta, añade, que Gómez, Álvarez o cualquier tercera persona registraran a su nombre el programa elaborado desde la Cátedra.

El ministerio público admite que la plataforma no llegó a inscribirse como propiedad intelectual o industrial de la UCM, aunque considera a la institución su «legítimo destinatario». Reconoce igualmente que Gómez registró personalmente las marcas TSC Transformación Social Competitiva y Transforma TSC y gestionó dominios vinculados al proyecto. Sin embargo, subraya que entre septiembre del 2022 y febrero del 2023 se iniciaron contactos con la oficina encargada de gestionar las patentes de la Complutense para registrar a nombre de la universidad el programa informático, la página web y otros productos. El trámite nunca llegó a culminarse porque el desarrollo todavía no estaba terminado.

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El fiscal tampoco aprecia explotación mercantil de la herramienta. La sociedad Transforma TSC, constituida por Gómez en noviembre de 2023, tuvo, según el escrito, una actividad «residual», no depositó cuentas anuales ni registró dominios, derechos o bienes. La herramienta fue difundida gratuitamente y su utilización se realizó, sostiene la Fiscalía, «sin constancia de ánimo de lucro ni rédito económico efectivo».

El segundo gran frente del procedimiento afecta a Cristina Álvarez, nombrada directora de programas de Presidencia en julio de 2018 para asistir a la esposa del jefe del Ejecutivo. Álvarez, sin embargo, según el juez instructor Juan Carlos Peinado, terminó gestionando el día a día de la cátedra.

Frente a esta imputación, la Fiscalía subraya que el puesto se creó y cubrió siguiendo los cauces legales y recuerda que los cónyuges de los presidentes han dispuesto de personal de apoyo en los distintos gobiernos de la etapa democrática.

Gestiones puntuales

El fiscal admite que efectivamente Álvarez realizó gestiones puntuales con responsables de la UCM y patrocinadores de la cátedra y apareció copiada en correos relacionados con esos proyectos. Pero niega que ese trabajo supusiera una desviación de recursos públicos. Según sus conclusiones, desempeñó de forma real y efectiva las funciones de su puesto y la ayuda ocasional prestada a Gómez no produjo «ningún tipo de menoscabo o detrimento para el patrimonio y recursos públicos», ni generó remuneración o beneficio adicional.

La posición de la Fiscalía se mantiene prácticamente invariable desde la instrucción. El ministerio público pidió entonces el sobreseimiento de la causa y recurrió las decisiones que permitieron que el procedimiento siguiera adelante. La acusación popular, por el contrario, solicita para Gómez dos años de prisión por tráfico de influencias, tres por una modalidad de malversación y ocho años por la malversación vinculada al software. Para Cristina Álvarez reclama seis años de cárcel como cooperadora necesaria en este último delito.