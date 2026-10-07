Feijoo siembra ahora la duda sobre el voto por correo y pedirá a la Junta Electoral garantías para el 29N

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante su intervención dentro de la visita del primero a la ciudad autónoma este miércoles en el Centro Cultural de la antigua Estación del Ferrocarril de Ceuta. efe | EFE

La campaña electoral ha comenzado con una intensa polvareda política en torno a la fiabilidad del sistema de voto por correo, un debate que ya empañó los comicios de hace tres años. Entonces el PP sembró dudas sobre la capacidad de Correos para gestionar tal volumen de sufragio postal en plazos ajustados-al celebrarse en pleno verano, una cifra récord de ciudadanos recurrió a él- pero que se demostraron infundadas ante el correcto funcionamiento del sistema. Ahora los populares reactivan las críticas enfocándose en la cúpula directiva de la empresa estatal y en investigaciones judiciales abiertas por presuntas irregularidades. «Me fío de los carteros y de los funcionarios de Correos, pero no me fío de los directivos», aseguró Alberto Núñez Feijoo desde Ceuta, a donde viajó por quinta vez desde el asalto masivo.

Tras esquivar la víspera la polémica, el líder del PP se sumó este miércoles a las suspicacias alimentadas por su dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al anunciar que propondrá a la Junta Electoral Central (JEC) un conjunto de «medidas adicionales» destinadas a incrementar las garantías y el control de este mecanismo de votación a distancia. Feijóo quiso marcar así una línea divisoria dentro de la entidad pública, de la que fue presidente entre los años 2000 y 2003 bajo el gobierno de José María Aznar, para matizar su postura. Aseguró que confía plenamente en la labor y la profesionalidad de los carteros y funcionarios de Correos, pero dirigió sus acusaciones de manera explícita hacia la cúpula directiva de la empresa estatal.

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Según argumentó el político gallego, las sospechas del PP no carecen de fundamento, señalando que la propia justicia mantiene abiertas investigaciones sobre ex altos cargos de la compañía por presuntas irregularidades y coacciones en referencia al expresidente de la sociedad pública, Juanma Serrano, o la que fuera responsable de relaciones institucionales, Leire Díez, ambos investigados por su presunta vinculación con las 'cloacas' de Ferraz por «intentar extorsionar a jueces, fiscales, periodistas y otros ciudadanos».

Un sistema «garantista»

Fue la presidenta de la Comunidad de Madrid quien el lunes soltó la liebre al aconsejar abiertamente a los ciudadanos que evitaran recurrir al voto por correo, alertando sobre supuestas anomalías o una posible «adulteración» de los censos electorales derivada del recuento en el extranjero. Una tesis a la que Génova no había querido abonarse hasta ahora. De hecho, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, defendió el martes que España tiene un sistema «muy garantista». A estas advertencias se unió el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien manifestó de forma explícita su desconfianza hacia la gestión del Ejecutivo y alertó del riesgo de manipulación de las papeletas, animando al electorado a participar exclusivamente de manera presencial en las urnas el 29-N.

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La reacción de las fuerzas de la izquierda y del propio Gobierno no se ha hecho esperar, calificando la postura del PP como un ataque directo a la legitimidad del proceso democrático. Los socialistas han acusado al primer partido de la oposición de importar estrategias de desestabilización institucional similares al «trumpismo» estadounidense o al «bolsonarismo» brasileño, consistentes en cuestionar los resultados electorales de forma preventiva. Desde el Ejecutivo se insiste en que el sistema electoral se sitúa entre los más garantistas y seguros del mundo, haciendo hincapié en que el procedimiento pasa por múltiples filtros y una triple identificación obligatoria del votante mediante el DNI o la firma digital.