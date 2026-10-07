Díaz convoca a los expertos para preparar la subida del salario mínimo antes del 29N

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, este martes en Madrid. A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado este miércoles a la comisión asesora para comenzar a preparar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2027. La exlíder de Sumar intentará, así, dejar cerrado el incremento antes de las elecciones.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado a Efe, de hecho, que la intención es acelerar los plazos para poder dejar lista la subida y recuerdan que el Gobierno tiene plena potestad para elevar el SMI incluso en funciones. Según la convocatoria remitida a los medios, Díaz presidirá este jueves la primera reunión de la comisión asesora que elaborará el informe.

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Una reunión habitual

Trabajo suele convocar este comité en el mes de octubre para que dé una recomendación, habitualmente una horquilla de subida, que luego traslada a patronal y sindicatos, aunque la fijación del SMI es potestad del Gobierno y no requiere de esa negociación. La única diferencia es que el proceso coincide este año con la carrera electoral de cara a las generales del 29 de noviembre.

El Gobierno aprobó para este año un aumento del 3,1 % del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, 17.094 euros brutos anuales. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ya avanzó que el SMI debería subir por encima del 5 % en el 2027.