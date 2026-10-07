El Constitucional pisa el acelerador y remite ya al Supremo la sentencia que ejecuta la amnistía de Puigdemont

Carles Puigdemont, en su declaración institucional desde Waterloo Belga | EUROPAPRESS

El regreso de Carles Puigdemont salva un nuevo escollo en tiempo récord. El Tribunal Constitucional ha acelerado este miércoles la ejecución de su nueva doctrina sobre la malversación del procés y ha notificado ya al Tribunal Supremo la sentencia que obliga a aplicar la ley de amnistía a la exconsejera Dolors Bassa. La resolución, aprobada este martes por siete votos frente a cinco, llega apenas unas horas después del fallo y permitirá a la Sala Segunda y al instructor Pablo Llarena estudiar de inmediato sus efectos sobre el resto de condenados y procesados, especialmente el propio Puigdemont, Antoni Comín y Lluís Puig.

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La corte de garantías ha remitido también el voto particular conjunto de los cinco magistrados del sector conservador, Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías. Los discrepantes consideran que la mayoría se ha extralimitado al revisar la interpretación realizada por el Supremo sobre el alcance de la ley.

La notificación acorta los plazos de una decisión con consecuencias directas sobre la situación judicial de los principales dirigentes del procés. El pleno ordena al Supremo anular su anterior negativa a amnistiar a Bassa y dictar una nueva resolución que declare expresamente perdonado el delito de malversación por el que fue condenada. El Constitucional no se limita así a devolver el asunto para que la Sala Segunda vuelva a interpretarlo, sino que fija el resultado que debe adoptar.

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Puigdemont celebró este martes desde Waterloo el pronunciamiento, aunque evitó despejar cuándo regresará a España después de casi nueve años fuera del país. El expresidente catalán está a la espera precisamente de que la Sala Segunda dicte una resolución que traslade la doctrina constitucional a su situación y blinde jurídicamente su regreso, más allá del levantamiento provisional de la orden nacional de detención acordado ya por Llarena.

En una declaración institucional sin preguntas, Puigdemont sostuvo que el fallo supone «la derrota de la estrategia de los diversos poderes públicos españoles que han impedido o demorado» la aplicación de la amnistía y que «obliga a poner fin a la etapa de represión política que venimos sufriendo desde hace más de nueve años por haber votado por la independencia de nuestro país».

El expresidente no concretó ninguna fecha para su vuelta. Defendió que la amnistía tiene un «enorme significado», pero advirtió de que en la relación entre Cataluña y España «hoy no se soluciona nada» porque la norma «no es en sí misma» la solución del «conflicto histórico». También reivindicó la denominada «estrategia del exilio» seguida junto a Comín y Puig y sostuvo que decidieron salir de España para «hacer política» y que no han parado «hasta asegurar que el retorno tenga también sentido político».

Ese regreso tiene desde este martes un obstáculo menos, pero todavía necesita una cobertura procesal definitiva. Llarena dejó provisionalmente sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención de Puigdemont, Comín y Lluís Puig inmediatamente después de conocer el fallo del Constitucional. El instructor justificó la medida por la «coincidencia sustancial de los hechos y de la cuestión jurídica controvertida» y por la posibilidad de que la sentencia pudiera afectar al fundamento de esas órdenes.

El magistrado subrayó, sin embargo, que el levantamiento tiene carácter provisional. Su auto precisa que la retirada de las órdenes «no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes». De ahí que Puigdemont aguarde ahora el siguiente paso del Supremo antes de concretar su regreso.

La llegada este miércoles de la sentencia completa permite ya a la Sala Segunda y a Llarena abordar ese examen. El fallo considera que el Supremo vulneró el derecho de Bassa a la tutela judicial efectiva al hacer una interpretación extensiva de la excepción prevista para las malversaciones cometidas con propósito de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. Para la mayoría del Constitucional, ese concepto debe servir para excluir de la amnistía los supuestos de corrupción privada, pero no puede identificarse con la ventaja económica inherente a cualquier utilización irregular de fondos públicos.

El razonamiento desmonta el principal argumento con el que el Supremo había mantenido fuera del perdón la financiación del referendo del 1-O: que sus promotores obtuvieron un beneficio patrimonial porque emplearon dinero público para sufragar una iniciativa que, en ausencia de esos fondos, habrían tenido que pagar de su bolsillo.

La sentencia rechaza también el segundo fundamento utilizado inicialmente por el Supremo, la eventual afectación de los intereses financieros de la Unión Europea. El Constitucional recuerda que la sentencia penal del procés descartó un riesgo efectivo de secesión y añade que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya rechazó en julio que una hipotética independencia, con la consiguiente reducción de la aportación española al presupuesto comunitario, bastara para apreciar ese perjuicio.

Recursos propios

Llarena ya había abandonado ese segundo argumento en septiembre, después de la resolución del TJUE, aunque mantuvo la negativa a amnistiar a Puigdemont y Comín sobre la base del supuesto beneficio patrimonial. El instructor sostuvo entonces que habían obtenido bienes y servicios para impulsar el proyecto independentista con cargo a la Generalitat, evitando sufragarlos con recursos propios.

La doctrina fijada ahora en el caso Bassa incide precisamente sobre ese último soporte. Aunque la sentencia resuelve formalmente el recurso de la exconsejera, la discusión jurídica es sustancialmente la misma en los amparos pendientes de Junqueras, Romeva y Turull y en los de Puigdemont, Comín y Lluís Puig.