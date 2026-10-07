Consternación en la acampada de Sol tras conocerse la muerte de Maricarmen:  «El mejor homenaje es continuar la lucha»

Protestas en Sol este miércoles JUANJO MARTIN | EFE

La muerte de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en Madrid, ha provocado una gran consternación en la acampada de Sol, donde se ha guardado un minuto de silencio y cuyos participantes han iniciado una marcha hacia el Congreso de los Diputados.

«Maricarmen se va, pero la lucha sigue» y «En nuestra lucha, Maricarmen vive» son las nuevas consignas que corean los participantes en la acampada, a la que se van sumando cada vez más personas, según ha podido comprobar Efe.

«No son muertes, son asesinatos» y «Ni un desahucio más» gritan los acampados que han proclamado que «el mejor homenaje es continuar la lucha», que comenzó a raíz del desahucio el pasado 23 de septiembre de Maricarmen, fallecida este miércoles tras pasar 15 días hospitalizada, según ha informado en un comunicado el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones convocantes de esta acampada.

Muchas personas se han ido sumando a la protesta, que ocupa la céntrica plaza y se mueve ya por la Carrera de San Jerónimo al Congreso de los Diputados, en una riada de ciudadanos que muestran su rabia y consternación gritando consignas.

Efectivos policiales han acordonado el Congreso.