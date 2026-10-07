Caos en la red cercanías de Cataluña ante el plantón de los maquinistas ferroviarios por la falta de seguridad

Aspecto de la Estación de Sants este miércoles con los problemas en el servicio de cercanías Quique García | EFE

La red de cercanías de Cataluña está sumida este miércoles de nuevo en el caos, en esta ocasión por el plante de los maquinistas. El sindicato SEMAF ha anunciado esta mañana que no darían servicio este miércoles porque no consideran seguras las infraestructuras ferroviarias en Cataluña. El resultado es líneas sin servicio, como la R1, que da servicio a todo el litoral norte de Barcelona y Gerona, sin información ni servicios de autobús alternativos para absorber a los usuarios habituales de cercanías.

«Por causas ajenas a Rodalies no se puede garantizar la prestación del servicio» señala el único mensaje de la compañía en redes, en el que piden disculpas a los usuarios y les recomiendan utilizar medios de transporte alternativos. Los informadores desplegados por la empresa a petición de la Generalitat desde el inicio del episodio de temporales tampoco disponen de información fiable para atender a los usuarios.

El conflicto con los maquinistas estalló este martes, cuando reclamaron, según ellos sin éxito, más garantías para retomar el servicio de trenes tras el temporal del fin de semana. Los sindicatos de maquinistas exigieron recibir los informes de las «marchas blancas» -inspecciones de las vías con el tren vacío- para retomar la circulación en la R1 entre Barcelona y Portbou y los regionales de Tarragona. Se trata de tramos de vía que ya han sido validados por los técnicos de la ADIF. Sin embargo, los sindicatos se han plantado y apuntan que «sin informe no se puede circular».

El director de Rodalies, Òscar Playà, asegura, por el contrario, que la paralización del servicio no está justificada por motivos de seguridad. En declaraciones a los medios Playà ha apuntado a «peticiones adicionales del sindicato de maquinistas», asegurando que no existe un «un problema de seguridad en la infraestructura». El director de Rodalies ha defendido que se han seguido todos los protocolos de seguridad tras los temporales de lluvia que han dejado récords superiores a los 300 litros por metro cuadrado en algunos puntos de Cataluña, y ha apuntado a «conflicto laboral».

Tras el accidente mortal de un tren en Gelida, el pasado enero, los sindicatos de maquinistas han extremado las exigencias de seguridad en Cataluña. Denuncian que la red de ferrocarril es mucho más frágil de lo que admite la ADIF en esta comunidad y han protagonizado varios plantones con la dirección de Rodalies y la Generalitat por este motivo. Tras estos conflictos subyace el plan de traspaso de Rodalies a la Generalitat, que los maquinistas rechazan porque quieren seguir dependiendo de Renfe.