Bolaños admite que se pactó la amnistía para «sumar los 176 votos» que permitieron la investidura de Sánchez

El ministro de la Presidencia, Félix Bolañós, durante la sesión plenaria que debatió los decretos de vivienda. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reconoció este miércoles que la Ley de Amnistía se pactó con ERC y Junts para sumar la mayoría parlamentaria de 176 votos que el Gobierno de coalición necesitaba tras las elecciones del 23J para sacar adelante la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; no obstante, también ha señalado que se negoció para la «normalización en Cataluña».

«La amnistía se pacta con Junts, con Esquerra Republicana y con otros grupos parlamentarios para sumar la mayoría de 176 votos que necesitábamos», ha explicado el ministro Bolaños en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press.

El titular de Justicia ha añadido que el pacto se produjo también para que la normalización política llegase a Cataluña. «A mí me gusta recordar siempre el segundo apellido de la Ley de Amnistía para la normalización política, institucional y social en Cataluña. Ese efecto útil para los catalanes y para la cohesión de España ya está conseguido», ha defendido. Dicho esto, Bolaños ha señalado a PP y Vox por sacar «a la calle a miles de personas con mentiras» asegurando que la amnistía era inconstitucional y contraria al derecho europeo. «Todo eran patrañas», ha criticado.

Leer más: Félix Bolaños, el «superministro» del núcleo duro de Sánchez que asumirá el desafío de la amnistía

Asimismo, ha reconocido que previamente el PSOE también pensaba que la amnistía era contraria a la Carta Magna, pero que ese pensamiento es previo a «estudiarlo en profundidad» y anterior a «haber construido la ley».

Sobre la posibilidad de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, regrese a España, Bolaños ha indicado que es «una decisión que le corresponde a él» y ha añadido que si quisiera retornar tendría garantías de no ser detenido. «Ayer se levantó por parte del Supremo la orden de detención, es decir, él podría regresar hoy si quisiera», ha apostillado.

El titular de Justicia ha reivindicando el que «Estado de derecho ha funcionado» y que toda la defensa del Gobierno con la ley «se ha confirmado» ahora en los tribunales. En este sentido, ha subrayado que entiende que al principio hubiera gente con «dudas» sobre la norma, pero que hoy es «indiscutible» que ha servido «para la normalización de Cataluña».

Leer más: El Constitucional pisa el acelerador y remite ya al Supremo la sentencia que ejecuta la amnistía de Puigdemont

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo, Elma Sáiz, también ha abordado la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la amnistía en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press, en la que ha defendido que esta medida del Gobierno ha contribuido a la convivencia y la cohesión social en Cataluña.

Sáiz ha alegado que «la amnistía es plenamente constitucional, de la A a la Z» ya que «ha sido validada por el Tribunal Constitucional, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea». Aunque cree que lo más importante ha sido recuperar la convivencia para que todas las medidas que el Ejecutivo pone encima de la mesa se puedan desarrollar: «sin convivencia y sin cohesión social no tienen ningún sentido».

No obstante, ha eludido responder a la amenaza del expresidente de la Generalitat huido de la justicia en Bélgica, Carles Puigdemont, de que lo volverán a hacer. En su opinión, lo importante es «que se aprendan muchas lecciones y que se corrijan errores que se cometieron».

Junts asegura que no volverán a investir a Pedro Sánchez: «Hemos salido escaldados»

La precampaña a las elecciones generales ha estallado con rotundidad en Cataluña, donde socialistas y junteros han abierto ya la guerra sobre los restos de la alianza que hace tres años permitió la investidura de Pedro Sánchez. Una investidura que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este miércoles que no se repetirá con su apoyo, tras los incumplimientos que a su juicio han marcado la relación con el PSOE. Mientras, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los tachaba de irrelevantes pese a que fue su no a los decretos de vivienda lo que ha precipitado el fin de la legislatura española.

Turull ha recordado que la ley de amnistía, que el Tribunal Constitución avaló ayer definitivamente, era «a cambio de la investidura» para defender que ellos sí han cumplido con los socialistas. Y ha asegurado que «nosotros a Pedro Sánchez no lo investiremos, hemos salido escaldados, muy escaldados» de la relación con los socialistas. En declaraciones a TV3 el número dos de Junts ha explicado que desde que firmaron el acuerdo de Bruselas con el PSOE «siempre han encontrado excusas, todo se ha ido retardando» y ha señalado especialmente al ministro Félix Bolaños como «uno de los decía que tenían a Junts cogidos por la ley de amnistía» para sostener esos incumplimientos.

En una intervención muy dura contra el presidente del Gobierno, Turull le ha reprochado que «se cree que ganó las elecciones con mayoría absoluta», recordando el PP se impuso como primera fuerza en 2023. «Nosotros le dimos una oportunidad histórica y no ha cumplido» ha asegurado Turull, quien ha acusado a Sánchez de «ir aguantando» en la Moncloa «hasta que ha llegado una oportunidad» con el caso Maricarmen.

«Se aprovecha del sufrimiento de algunos y se coge al tema de la vivienda para dejar de hablar de Ceuta y de sus paseos por los juzgados» ha zanjado el número dos de Carles Puigdemont.