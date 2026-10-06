Ayuso insiste en alentar el fantasma del pucherazo y Génova se desmarca: «El sistema es garantista»

Ayuso, este martes en el XXIX Congreso Nacional de la Empresa Familiar. Mariscal | EFE

La dirección nacional del PP se desmarcó este martes de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien insistió en que los ciudadanos eviten el voto por correo ante el temor de una supuesta manipulación en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. A través de su portavoz Borja Sémper, el primer partido de la oposición defendió de forma rotunda la legitimidad de las instituciones y calificó el sistema electoral español como plenamente «garantista», marcando una notable distancia con las teorías de fraude aireadas desde la Puerta del Sol.

En una comparecencia pública tras conocerse el anticipo electoral, Díaz Ayuso advirtió de forma explícita que «a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo», argumentando que existía el riesgo de una potencial «adulteración» en los censos y procesos de escrutinio. Una tesis del «pucherazo» que alentó también el líder de Vox, Santiago Abascal, al arrojar dudas sobre la limpieza del procedimiento y pedir a los electores que acudan a votar presencialmente.

La reacción de Génova fue inmediata y de signo contrario. Durante una entrevista en Onda Cero, el portavoz nacional desmanteló el relato de Ayuso al asegurar que la modalidad postal dispone de una serie de controles estrictos y mecanismos de supervisión técnica que recaen en la Junta Electoral Central (JEC), órgano en el que el propio PP cuenta con representación activa, que erradican cualquier sospecha de vulnerabilidad. «El sistema es garantista», enfatizó Sémper, quien además hizo un llamamiento a los votantes para que acudan a las urnas «por tierra, mar y aire, con voto presencial y con voto por correo».

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No obstante, esta defensa del sistema no ha venido acompañada de un reproche hacia la mandataria madrileña, sino de una justificación de sus recelos. En una línea similar, la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se encargó de moldear esta dualidad discursiva al asegurar que es perfectamente «normal que la gente tenga dudas» sobre la limpieza del proceso electoral debido a las «maniobras» de Sánchez durante sus casi ocho años de mandato.

Desde la dirección de los populares se argumenta que Ayuso únicamente se limita a «recoger el sentir» de un sector de la calle que mira con desconfianza la gestión de la empresa pública Correos, aludiendo a procesos judiciales que afectan a antiguos directivos de la entidad estatal. «No dudamos de los trabajadores de Correos pero sí dudamos de los directivos que ha elegido muy cuidadosamente Pedro Sánchez para ponerlos al frente», señaló Muñoz en referencia al expresidente de Correos, Juanma Serrano, o la que fuera responsable de relaciones institucionales, Leire Díez, ahora investigada por la Justicia.

Con este matiz, el PP intenta reconducir el malestar institucional hacia una crítica puramente política, evitando validar el concepto de conspiración electoral pero manteniendo la presión sobre el jefe del Ejecutivo. «Ahí están esos mensajes de Leire Díez, diciendo que Pedro Sánchez estaba muy contento con sus gestiones al frente de Correos y del voto», insistió la portavoz parlamentaria entendiendo que «la gente tiene derecho a tener dudas».

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El «trilero» de Sánchez

Lejos de desdecirse, Ayuso insistió este martes en sus sospechas de que Sánchez pueda hacer «trampas» y «cambalaches» en las elecciones generales y volvió a recomendar que los españoles acudan el 29 de noviembre a las urnas en lugar de utilizar el sufragio postal. «Lo que pido es que todo el mundo esté atento, pero es algo que vengo diciendo tantos años que no entiendo por qué de repente es noticia», aseguró la líder regional, que volvió a pedir a la gente «que no se confíe». «Tengan en cuenta que tenemos al frente del Gobierno al hombre más trilero, más tramposo en democracia, que no respeta ni las urnas de cartón en su partido», alertó.

El PSOE reaccionó arremetiendo contra el bloque de la derecha, calificando de «extremadamente grave» el cuestionamiento del sistema democrático antes incluso de que se abran las urnas y exigiendo a Feijoo una desautorización firme, formal y sin paliativos de Ayuso. Desde el Gobierno se defiende que España cuenta con uno de los procesos de votación más seguros del mundo y se acusa al PP de ponerse «la tirita antes de la herida» por temor a los resultados del 29-N. «Es un derecho que se ha venido ejerciendo durante no sé cuántos procesos electorales y cuántos años. Y resulta que ahora se pone en cuestión por parte de aquellos que dicen tener todas las garantías de que van a ganar las elecciones», aseveró el propio Sánchez durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.