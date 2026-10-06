Zapatero pierde otra batalla por sus joyas: el juez confirma a Yanes para la nueva tasación

Joyas halladas en la caja fuerte de Zapatero UDEF (EFE)

Nuevo varapalo de José Luis Rodríguez Zapatero a cuenta de sus joyas. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el recurso del exmandatario socialista contra la designación de la firma Yanes para volver a examinar las alhajas intervenidas en el despacho del expresidente del Gobierno y ha dado vía libre a la nueva pericia. El magistrado descarta que el encargo sea arbitrario o innecesario y, al abordar de nuevo las dudas de la defensa sobre la imparcialidad de la joyería, advierte de que esa cuestión ya fue resuelta y que insistir ahora en ella provocaría un «dislate procesal».

El auto supone otro revés para Zapatero en la batalla abierta para apartar a Yanes de la valoración de las piezas. Calama ya inadmitió el 29 de septiembre la recusación planteada contra la firma y ahora desestima también el recurso de reforma que cuestionaba tanto la necesidad de una nueva pericia como la decisión de encomendarla a una casa distinta de Ansorena.

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La defensa alegó que Ansorena ya había realizado un primer estudio de las joyas, complementado con seis dictámenes del Instituto Gemológico Español, y que ese trabajo contenía una descripción individualizada de las piezas, de sus metales y gemas y una estimación de su valor. Ese primer examen fijó en 1.323.915 euros el valor de reposición del conjunto.

La defensa alegó que Ansorena ya había realizado un primer estudio de las joyas, complementado con seis dictámenes del Instituto Gemológico Español, y que ese trabajo contenía una descripción individualizada de las piezas, de sus metales y gemas y una estimación de su valor

Calama rechaza que esa valoración cierre la puerta a nuevos análisis. «La instrucción penal no se rige por un principio de unicidad pericial», afirma. Según el magistrado, la existencia de dictámenes anteriores no impide recabar nuevas opiniones técnicas cuando puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos, especialmente en materias en las que existen valoraciones «no siempre susceptibles de una respuesta unívoca».

El nuevo informe deberá ir además más lejos que el anterior. Yanes tendrá que describir individualmente cada pieza, identificar metales y gemas, determinar peso, pureza, talla y calidad, buscar marcas, contrastes, numeraciones o grabados e intentar precisar la antigüedad, el posible origen geográfico de las piedras y, si es posible, el área de fabricación de las joyas de mayor valor. También deberá fijar el valor de reposición de cada objeto y del lote completo.

La mayor ofensiva de la defensa contra Yanes se ha centrado en unas declaraciones públicas de Juan Yanes, director general de la firma, realizadas meses antes de la designación judicial

Para Calama, esos extremos suponen una «profundización y ampliación del conocimiento técnico disponible» y exceden de una «mera repetición mecánica» del trabajo previo. Tampoco acepta que tuviera que justificar por qué no encargó esa ampliación a Ansorena. Una vez considerada útil una nueva pericia, sostiene, la elección del profesional entra dentro de la «discrecionalidad técnica y procesal» del instructor.

La mayor ofensiva de la defensa contra Yanes se ha centrado en unas declaraciones públicas de Juan Yanes, director general de la firma, realizadas meses antes de la designación judicial. Según el escrito presentado por Zapatero, el joyero habló de «cuatro o seis piezas de un valor aparentemente incalculable», estimó que el conjunto podía valer «un par de millones» y afirmó sobre su posible autenticidad: «Para mí son piezas auténticas».

Los abogados del expresidente sostuvieron que esas opiniones comprometían la apariencia de neutralidad de la firma. Calama ya rechazó esa tesis al considerar que todavía no estaban identificadas las personas físicas concretas que realizarán el informe y que las declaraciones de un directivo no pueden trasladarse automáticamente a los futuros peritos.

Sin derecho a un experto

El nuevo auto también descarta que Zapatero tenga derecho a que un experto elegido por su defensa participe simultáneamente en el examen de las piezas. El juez explica que esa presencia conjunta resulta especialmente necesaria ante pruebas perecederas o que puedan destruirse o alterarse durante el análisis. Las joyas, subraya, son «perfectamente identificables y conservables» y pueden volver a ser examinadas.

La batalla sobre la valoración se desarrolla mientras Zapatero intenta acreditar el origen de las piezas. El expresidente sostiene que las doce joyas más valiosas, agrupadas en tres juegos de rubíes, esmeraldas y zafiros, fueron un regalo personal del rey Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio del 2007.