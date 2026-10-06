Luis Miller, sociólogo: «La vivienda también puede perjudicar al Gobierno si el votante juzga lo que ha hecho»

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente

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El doctor en Sociología Luis Miller.
El doctor en Sociología Luis Miller. KIKE PARA

Pedro Sánchez «cree que puede limitar las pérdidas», en un «contexto de fuerte subida de las derechas, sobre todo de Vox»

06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Doctor en Sociología e investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Luis Miller (Córdoba, 1979) ha realizado estancias de investigación en seis países de tres continentes distintos: Universidad de Essex (el Reino

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