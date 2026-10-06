Luis Miller, sociólogo: «La vivienda también puede perjudicar al Gobierno si el votante juzga lo que ha hecho»
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Pedro Sánchez «cree que puede limitar las pérdidas», en un «contexto de fuerte subida de las derechas, sobre todo de Vox»06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Doctor en Sociología e investigador del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC, Luis Miller (Córdoba, 1979) ha realizado estancias de investigación en seis países de tres continentes distintos: Universidad de Essex (el Reino