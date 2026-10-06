El último servicio de Conde-Pumpido

Conde-Pumpido, en una imagen de archivo. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La sentencia del Tribunal Constitucional que valida la ley de amnistía tiene nombres y apellidos. Los de Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949), que ya fue el polémico avalista de la negociación con ETA y la benignidad del trato del ministerio público con los terroristas durante las negociaciones que acabaron con la rendición de la banda. «A veces, los fiscales debemos mancharnos la toga con el polvo del camino», dijo cuando era fiscal general del Estado.

Desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, se convirtió en la punta de lanza de los intereses socialistas en el alto tribunal hasta que se afianzó la mayoría de siete progresistas frente a cinco conservadores que ha firmado todas sus sentencias más polémicas. En el caso de la amnistía, ha sido el propio Pumpido el que se reservó la redacción de la respuesta al recurso de uno de los independentistas —Dolores Bassa— para imponer su discurso frente al redactor de la sentencia sobre Jordi Turull —José María Macías— y garantizar que la polémica norma salga indemne de la revisión sobre su constitucionalidad y permita perdonar las condenas por malversación de fondos públicos.

La enemistad de Pumpido, que lleva más de diez meses en funciones, con Pablo Llarena es manifiesta. Y este recurso es su particular venganza sobre el Supremo.