El PP pide a la Audiencia Nacional la imputación del PSOE por cinco delitos por financiar la trama de Leire Díez

La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

El PP ha pedido este martes a la Audiencia Nacional que el PSOE sea imputado por cinco delitos en el caso de las cloacas de Ferraz que capitaneaba presuntamente Leire Díez: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal. Los populares han registrado este martes el escrito ante el juez Santiago Pedraz, aunque todavía no han facilitado su contenido, por lo que se desconoce qué hechos concretos utilizan para sostener cada una de esas imputaciones y qué diligencias reclaman al instructor.

La petición supone un salto procesal de calado en una investigación que desde hace meses tiene el dinero y la infraestructura de Ferraz entre sus principales líneas de trabajo. Hasta ahora, Pedraz ha autorizado rastrear cuentas bancarias del PSOE y la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han formulado graves hipótesis sobre la utilización de recursos del partido para sostener la operativa investigada, pero esas diligencias no equivalen por sí mismas a que la formación política haya sido formalmente investigada como persona jurídica.

El punto de partida está en el informe 89/2026 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fechado el 26 de mayo. Los investigadores dibujaron una presunta organización criminal que habría comenzado a operar al menos en el 2021 y que, a partir de abril del 2024, habría abierto una segunda vertiente dirigida a proteger al Gobierno, al PSOE y a personas de su entorno frente a investigaciones judiciales y policiales.

La UCO llegó a escribir que la «misión principal» de los nuevos integrantes de esa estructura habría sido la «defensa del Gobierno y su partido político, el PSOE», con la formación política supuestamente «instrumentalizada» para desplegar actuaciones dirigidas a atacar la integridad de procedimientos sensibles. En esa segunda fase sitúa a Leire Díez como figura operativa y a Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, en un escalón superior de la estructura.

La investigación se extendió mucho más allá de la búsqueda de información comprometida sobre mandos de la UCO, jueces o fiscales. El dinero pasó pronto a ocupar un lugar central. Anticorrupción sostiene en uno de sus informes que, «a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera». La tesis fiscal incluye reuniones en Ferraz, viajes, alojamientos, vehículos y distintos pagos cuyo verdadero origen y destino intenta reconstruir la Guardia Civil.

Pedraz asumió esa línea y abrió el 30 de julio una pieza separada económica para que la UCO pudiera seguir el recorrido del dinero. El magistrado argumentó que los cruces de las distintas cuentas podían «arrojar luz» sobre pagos que se sospechaba que se habían realizado pero que todavía no habían podido acreditarse y describió una organización que habría ampliado su actividad hacia delitos de corrupción y contra la Administración de Justicia «para la protección y como paraguas frente a las investigaciones judiciales que pudieran afectar al Gobierno, al PSOE y, por ende, a ellos mismos».

La pesquisa bancaria abarca decenas de cuentas relacionadas con el PSOE, sociedades y personas que aparecen en los distintos circuitos investigados, entre ellas Zaño, vinculada a Gaspar Zarrías; sociedades relacionadas con el abogado Ismael Oliver; Jacobo Teijelo y Crónica Libre. El juzgado ha reclamado movimientos, transferencias, titulares, autorizados y otros datos para reconstruir el origen y destino de los fondos.

Uno de los circuitos más delicados es el atribuido a Leire Díez. Anticorrupción sostiene que Santos Cerdán habría acordado remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a fondos del partido. La Fiscalía y la UCO han identificado cuatro pagos de 4.000 euros recibidos por Díez a través de Zaño entre junio y septiembre de 2024 y, ya en enero de 2025, una transferencia de 27.225 euros procedente de Oliver Gruppe. En este último caso, el informe fiscal afirma que el movimiento se utilizó indiciariamente para «ocultar el verdadero origen de los fondos», que sitúa en el PSOE.

La cifra que habría terminado directamente en manos de Díez por esas dos vías asciende así a 43.225 euros, aunque no se trató de una transferencia directa única del partido. La instrucción trata precisamente de determinar cómo se articularon las facturas, contratos y sociedades interpuestas y quién ordenó finalmente cada desembolso.

A ello se suma la contratación del abogado Jacobo Teijelo. La causa recoge tres facturas abonadas por el PSOE por una base total de 125.000 euros, sin IVA. Anticorrupción sospecha que ese contrato pudo integrarse en el sistema de canalización de fondos, aunque no ha acreditado que Teijelo entregara después dinero a Leire Díez. Esa distinción es relevante: consta el pago del partido al letrado, pero la eventual utilización posterior de esos fondos forma parte de la hipótesis investigada.

La gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, ofreció ante Pedraz una explicación distinta sobre el funcionamiento interno de esas contrataciones. Afirmó que los encargos procedían de la secretaría de Organización de Santos Cerdán, que Gerencia se ocupaba de su formalización y pago y que las facturas se abonaban cuando el área responsable certificaba que el servicio había sido prestado. En el caso de Teijelo, explicó que se pagaron tres facturas y que otras posteriores fueron rechazadas después de la salida de Cerdán porque ya no podía ratificarse el trabajo. También negó conocer personalmente a Leire Díez.

La vertiente económica se entrecruza con una investigación mucho más amplia sobre la supuesta utilización de contactos institucionales para obtener información o intentar desactivar causas judiciales y policiales. Entre los objetivos examinados por la UCO aparecen investigaciones que afectaban a dirigentes o al entorno del PSOE, actuaciones contra miembros de la Guardia Civil y maniobras dirigidas contra jueces y fiscales.

Una de las últimas derivadas ha sido la de Beatriz Biedma, la magistrada que instruyó el procedimiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Pedraz la ha admitido como acusación particular al considerar que aparece como perjudicada «al menos por el delito de calumnia» y la ha citado para declarar este jueves 8 de octubre. La jueza denuncia una operación para obtener información sobre ella, desacreditarla y apartarla del procedimiento que dirigía.

La petición anunciada ahora por el PP llega, además, mientras otro juzgado de la Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación distinta sobre el dinero que salía de Ferraz. El juez Ismael Moreno examina la contabilidad en metálico del PSOE entre 2017 y 2024, los sobres entregados a José Luis Ábalos y Koldo García y 940.388 euros de pagos o movimientos en efectivo cuya documentación se encuentra bajo escrutinio judicial.

Las dos pesquisas no están fusionadas. No consta hasta ahora una conciliación contable que permita afirmar que ese efectivo investigado en el denominado caso de los sobres financiara los 43.225 euros que habrían llegado a Leire Díez, los pagos a Teijelo o el resto de gastos investigados por Pedraz. Sí existe un enlace procesal concreto: Pedraz remitió a Ismael Moreno declaraciones recabadas en el caso de las cloacas relacionadas con las supuestas entregas de bolsas de dinero en Ferraz. El magistrado anuncia que resolverá «sin demora» cuando reciba el texto íntegro de la sentencia.