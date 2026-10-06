El PP se burla de la lesión de Puente cuando era alcalde de Valladolid: «Miedo tenías a un esguince»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Rober Solsona | EUROPAPRESS

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez este lunes ya ha dejado las primeras polémicas, con el principal partido de la oposición, el PP, como protagonista. La formación liderada por Alberto Núñez Feijoo publicó a última hora del lunes un mensaje en su cuenta oficial de X en el que se burla de la caída que Óscar Puente, hoy ministro socialista de Transportes, sufrió en abril del 2023 durante una visita a unas obras cuando era alcalde de Valladolid.

En la publicación, colgada a las 23.13 horas del día 5 y que cuenta con más de 1,2 millones de visualizaciones, los populares responden al mensaje que previamente había colgado el ministro vallisoletano, en el que se ver dos fotos de Feijoo acompañadas de un «Se huele el miedo», con un vídeo en el que se ve —y escucha— a Puente retorcido de dolor en el suelo tras sufrir la caída. «Miedo le tenías tú a un esguince», reza la publicación del PP, que no ha tardado en despertar la polémica e indignación, entre otros, de su protagonista.

«Que esto iba a acabar sirviéndole a ese partido de miserables que es el PP para hacer campaña es algo que demuestra al nivel al que han llegado. Son la peor gentuza que habita este país. Por cierto, me rompí la rodilla trabajando, cosa que no hace el vago al que habéis puesto en la alcaldía», responde Óscar Puente, en un mensaje que está acompañado por una fotografía en el que se ve su pierna derecha con más de quince grapas.

Miedo le tenías tú a un esguince. https://t.co/SoavNpr8m4 — Partido Popular (@ppopular) October 5, 2026

El mensaje ha sido reposteado por conocidas personalidades del PP en la provincia como el propio alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; o el diputado popular Eduardo Carazo, entre otros.

Los hechos objeto de la polémica tuvieron lugar a finales de abril del 2023, cuando Puente, entonces regidor de la capital vallisoletana por el PSOE, sufrió una aparatosa caída durante una visita a las obras del nuevo ascensor de Parquesol, en la ladera este. El hoy exalcalde sufrió una rotura de cuádriceps de la pierna derecha por la que precisó una intervención quirúrgica.