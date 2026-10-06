Piden a la Junta Electoral que se pronuncie ya sobre la ley de nietos

Recuento del voto exterior en la Junta Electoral Provincial de Lugo, en las elecciones generales del 2023. Alberto López

El Tribunal Supremo dio este martes un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para que presenten las alegaciones que consideren convenientes, antes de resolver si levanta o no la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo electoral de los nacionalizados españoles por la ley de nietos.

En dos providencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo indica que da este plazo de alegaciones antes de decidir sobre el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) acordada por el tribunal, un señalamiento que tenían fijado para este lunes. Todo ello ante la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, que ha llevado a Iustitia Europa y Vox a presentar nuevos escritos sobre el CERA.

La Fiscalía, la Abogacía del Estado —que representa al Ministerio de Justicia, a la Junta Electoral Central y al Instituto Nacional de Estadística— Iustitia Europa y Vox tienen hasta las tres de la tarde del jueves para remitir sus escritos. Las alegaciones de las partes deberán extenderse también, según explica la providencia, al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española por la ley de nietos y hayan sido o no inscritas en el censo, sin dar mas detalles de cómo ejecutar esa actuación.

De hecho, señala que «aun cuando no haya sido formulada ninguna solicitud en este procedimiento, esta Sala considera necesario oírles para valorar la válida y eficaz constitución de la relación jurídico procesal en este procedimiento».

Tras recibir todas las alegaciones, la Sala resolverá de forma conjunta todas las cuestiones planteadas, algo que según fuentes jurídicas consultadas por EFE se espera ya para la próxima semana, habida cuenta de que se trata de un asunto delicado que se ha complicado más si cabe tras la convocatoria electoral.