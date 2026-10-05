Un nuevo episodio de lluvias torrenciales agrava las inundaciones en Cataluña

Atlas

El temporal resurgió este lunes por sorpresa en el área metropolitana de Barcelona, dejando un nuevo reguero de inundaciones, vehículos atrapados, carreteras impracticables y trenes fuera de circulación. En esta ocasión, a diferencia del sábado, el peligro pasó inadvertido para los responsables de meteorología, lo que hizo que los mensajes Es-Alert de la Generalitat llegaran a la población cuando el agua ya cubría calles, anegaba bajos y engullía coches y hasta autobuses. Las áreas más afectadas fueron el Vallés y el Maresme, donde las precipitaciones acumuladas en los últimos tres días superan los 300 litros por metro cuadrado. Solo en Granollers, la localidad más afectada, cayeron 92 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Los bomberos rescataron a una cuarentena de conductores atrapados, mientras los vecinos se quejaron de falta de previsión.

En pleno aguacero, la Generalitat ordenó el confinamiento de cientos de miles de personas. Varias líneas de Cercanías de Renfe fueron suspendidas, como la R1 que conecta Barcelona con Mataró, convirtiendo el día en una nueva jornada negra para la movilidad. En el aeropuerto de El Prat se sucedieron las cancelaciones de vuelos, más de 400 desde el sábado. Además, se inundaron escuelas, centros de salud y hospitales, como el de Granollers, el más dañado, y el Valle de Hebrón de Barcelona, que se vio obligado a trasladar algunas de sus unidades.

El presidente catalán, Salvador Illa, pidió «máxima precaución» y «sentido común» ante la evolución de un temporal que «ha sobrepasado cualquier predicción», y que comenzó a remitir por la tarde. No obstante, anoche se mantenía el plan Inuncat en fase de emergencia ante la posibilidad de nuevas tormentas. El Gobierno catalán aprobará hoy un paquete de ayudas «extraordinario y urgente» de 75 millones de euros para hacer frente a los daños.

Por lo que respecta al balance de víctimas mortales, se mantiene en dos: una persona en Montornés del Vallés, ahogada en el garaje de su domicilio; y otra que falleció al caerle encima un muro en un cámping de Tordera. Guardia Civil, Mossos y bomberos siguen buscando a un joven desaparecido en Pineda de Mar, al que la fuerza del agua habría arrastrado mar adentro. También se busca a otra persona, aunque este caso no estaría relacionado con el temporal.