La Justicia libra a Borràs de la cárcel a cambio de un curso para prevenir la corrupción

Laura Borrás, expresidenta de Junts. Quique García | EFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha suspendido el ingreso en prisión de la expresidenta del Parlamento Laura Borràs para cumplir la pena de dos años que le quedaba pendiente tras obtener el indulto parcial, con la condición de que siga un curso para prevenir la corrupción.

En un auto, la sala civil y penal del TSJC libra a Borràs de entrar en la cárcel para cumplir la pena de dos años que tenía pendiente, después de que el mes pasado el Gobierno indultara parcialmente la condena que se le impuso por adjudicar contratos a dedo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes.

La suspensión de la pena de cárcel está condicionada a que la expresidenta del Parlamento y exdirigente de Junts no vuelva a delinquir en los próximos cinco años y participe en al menos «un programa formativo sobre contenidos específica y directamente relacionados con los fines que deben guiar la actuación de las administraciones públicas».