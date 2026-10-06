Génova se desmarca de Ayuso y su discurso del pucherazo: «El sistema electoral es garantista»

Feijoo, a su llegada este martes al Senado Marta Fernández | EUROPAPRESS

La dirección nacional del PP se apresuró este martes a alejarse de las graves acusaciones de Isabel Díaz Ayuso sobre un posible pucherazo el próximo 29 de noviembre. «Le pido a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo», dijo el lunes la presidenta madrileña, ante una hipotética «adulteración» en los censos y procesos de escrutinio. Un señalamiento sin tapujos que pronto abrazó también el líder de Vox, el ultraderechista Santiago Abascal, y en el que la madrileña abundó cuando dijo tener dudas sobre las «trampas» y «cambalaches» que pueda hacer Sánchez.

El encargado de bajar el tono y poner los pies en la tierra fue el portavoz popular Borja Sémper. Durante una entrevista a Onda Cero, aseguró que el voto por correo dispone de controles estrictos y mecanismos de supervisión que recaen en la Junta Electoral Central (JEC) —donde el PP cuenta con representación activa— y que erradican cualquier sospecha de vulnerabilidad. «El sistema es garantista», enfatizó Sémper, quien además hizo un llamamiento a los votantes para que acudan a las urnas «por tierra, mar y aire, con voto presencial y con voto por correo».

Sin embargo, y pese a este desmarque, los de Génova no condenaron la actitud de la líder madrileña. Todo lo contrario, la justificaron con una intervención de Ester Muñoz, la portavoz popular en el Congreso, quien sostuvo que es «normal que la gente tenga dudas» sobre la limpieza de Sánchez, vistas sus «maniobras» durante casi ocho años de mandato. Desde la dirección nacional del PP apostillan que Ayuso solo ha recogido «el sentir» de un sector poblacional que mira con desconfianza la gestión de Correos, teniendo en cuenta los casos judiciales que envuelven a antiguos directivos de la entidad estatal. Directivos que, sostuvo Muñoz, «ha elegido muy cuidadosamente Pedro Sánchez para ponerlos al frente». Hablaba del expresidente de Correos Juanma Serrano y la exresponsable de relaciones institucionales del PSOE Leire Díez, ahora investigados en el caso sobre las cloacas de Ferraz.

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En contra de la ley electoral

El Partido Popular también denunció ayer a Sánchez ante la Junta Electoral Central por, supuestamente, haber vulnerado la ley electoral en su rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Para los de Génova, el presidente usó la Moncloa, la sede de la Presidencia del Gobierno, para exponer supuestos logros de su Ejecutivo, descalificar a la oposición y dirigir mensajes propios de campaña electoral a los ciudadanos, incluyendo la petición de una mayoría parlamentaria más amplia.

En ese sentido, el partido de centroderecha pidió que se abra un expediente sancionador a Sánchez, además de que se retire un vídeo de la web oficial de la Moncloa y que se inste al Gobierno a abstenerse de realizar manifestaciones de esta índole antes de los comicios. Sánchez ha vulnerado la ley electoral en varias ocasiones a lo largo de su carrera. Acumula tres multas y un expediente, además de dos sanciones confirmadas por el Supremo. Entre ellas, destaca la entrevista que concedió a La Sexta desde la Moncloa en octubre del 2019, por la que tuvo que pagar 500 euros.