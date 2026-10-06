Vota y opina: ¿Qué crees que pasará más factura al PSOE en las próximas elecciones?

Pedro Sánchez, en el Congreso, tras decaer los dos decretos sobre vivienda propuestos por el Gobierno. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

29 de noviembre. Ese es el día que los españoles tenemos marcado en el calendario para acudir a las urnas. Todo tras el anuncio de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La incógnita que está en el aire es quién saldrá beneficiado y perjudicado en las próximas elecciones. Las encuestas dibujan un escenario poco alentador para el PSOE y para el resto de fuerzas de izquierda, forzadas a buscar un nuevo nombre que aglutine a todas. O a casi todas, porque ni Podemos ni Compromís atienden por ahora a la convocatoria de Sumar. Y a dar con una persona que encabece la candidatura. ¿Qué crees que pasará más factura al PSOE en las próximas elecciones?

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