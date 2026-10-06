Vota y opina: ¿Qué crees que pasará más factura al PSOE en las próximas elecciones?

LA VOZ REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Pedro Sánchez, en el Congreso, tras decaer los dos decretos sobre vivienda propuestos por el Gobierno.
Pedro Sánchez, en el Congreso, tras decaer los dos decretos sobre vivienda propuestos por el Gobierno. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

Las encuestas dibujan un escenario poco alentador para el partido liderado por Sánchez y para el resto de fuerzas de izquierda

06 oct 2026 . Actualizado a las 13:30 h.

29 de noviembre. Ese es el día que los españoles tenemos marcado en el calendario para acudir a las urnas. Todo tras el anuncio de este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La incógnita que está en el aire es quién saldrá beneficiado y perjudicado en las próximas elecciones. Las encuestas dibujan un escenario poco alentador para el PSOE y para el resto de fuerzas de izquierda, forzadas a buscar un nuevo nombre que aglutine a todas. O a casi todas, porque ni Podemos ni Compromís atienden por ahora a la convocatoria de Sumar. Y a dar con una persona que encabece la candidatura. ¿Qué crees que pasará más factura al PSOE en las próximas elecciones?

Vota en nuestra en encuesta y deja tu opinión en los comentarios.