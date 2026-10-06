El BOE publica el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de las elecciones

Sánchez, este lunes durante la declaración institucional en la que anunció el adelanto de las generales. Moncloa | EUROPAPRESS

El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado el real decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La constitución del Parlamento tendrá lugar el 23 de diciembre.

El texto, que activa el proceso electoral, se emite tras la deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Consta de seis artículos y una disposición única, que formula la entrada en vigor del real decreto desde este martes.

El primero de los artículos recoge la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el 23 de julio del 2023. El segundo, la convocatoria de las elecciones a ambas cámaras para el último domingo de noviembre.

El tercer artículo enumera el número de diputados y senadores correspondientes a cada circunscripción. En orden descendente, las provincias que más diputados eligen son Madrid (38); Barcelona (32); Valencia (16); Sevilla y Alicante (12); Málaga (11); Murcia (10); Baleares, Vizcaya, Cádiz, A Coruña y Las Palmas (8); Asturias, Granada, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Zaragoza (7); Almería, Córdoba, Guipúzcoa, Gerona, Tarragona y Toledo (6); Badajoz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Navarra y Valladolid (5); Albacete, Álava, Burgos, Cáceres, León, Lérida, Lugo, Ourense, La Rioja y Salamanca (4); Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia, Segovia, Teruel y Zamora (3); Soria (2); Ceuta y Melilla (1).

En cuanto al número de senadores por cada provincia, en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos senadores.