La Audiencia Nacional abre nuevas diligencias contra el exdelegado en Ceuta por prevaricación y desórdenes públicos

El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano Marcos Moreno | EUROPA PRESS

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha abierto unas nuevas diligencias previas contra el exdelegado del Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano a raíz de la querella de la Fundación Española de Abogados Cristianos por presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión relacionados con su actuación ante la entrada masiva del 30 y 31 de julio. La querella, que sigue una tramitación al margen de la gran causa por el asalto multitudinario del pasado verano había reclamado entre otras cuestiones que Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska declaren como testigos para esclarecer qué sabía el Gobierno de las advertencias previas y qué decisiones adoptó.

La magistrada considera en un auto fechado el 28 de septiembre, al que ha tenido acceso este periódico, que los hechos puestos en su conocimiento «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», por lo que acuerda incoar las diligencias previas 89/2026. Tardón remite ahora la causa al Ministerio Fiscal para que informe antes de decidir los siguientes pasos de la investigación.

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La fundación presentó la querella el pasado 17 de septiembre y atribuyó al entonces delegado presuntos delitos de desórdenes públicos y prevaricación por omisión por su gestión durante las jornadas en las que decenas de miles de personas atravesaron la frontera desde Marruecos. La organización centra buena parte de sus sospechas en qué la información llegó a la delegación durante los días anteriores al 30 de julio y qué respuesta recibió.

Abogados Cristianos pidió expresamente que Sánchez y Marlaska fueran interrogados como testigos para determinar hasta dónde llegaron las advertencias y qué conocimiento tuvo el Ejecutivo de la situación que se estaba gestando en la frontera. También reclamó la declaración de Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete de Pérez Triano y uno de los protagonistas de la batalla sobre los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia.

La querella sostiene que el 29 de julio el CNI trasladó a la Delegación información sobre una convocatoria difundida en redes sociales para intentar acceder masivamente a Ceuta por el espigón del Tarajal y por mar. La fundación considera necesario aclarar qué recorrido siguió esa información, quién la recibió y qué decisiones provocó.

La querella fue posteriormente ampliada en dos ocasiones y contiene once diligencias de investigación dirigidas a reconstruir el conocimiento y la actuación del entonces delegado.

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Entre ellas figura la petición de que se preserven y analicen sus correos electrónicos, mensajes y registros de llamadas, además de reclamar información sobre las órdenes impartidas y los medios que fueron desplegados ante el incremento de la presión fronteriza. La organización también pretende que se investigue el bloqueo denunciado por el sindicato policial Jupol.

La apertura de estas diligencias se produce mientras Tardón mantiene abierta la investigación principal sobre la entrada masiva de Ceuta. En esa causa, las diligencias previas 64/2026, la magistrada ya había situado entre las líneas de investigación la reconstrucción del flujo de información anterior al 30 de julio, los destinatarios de las alertas y las medidas adoptadas en respuesta.

La gestión de esos avisos se ha convertido en uno de los principales frentes de la instrucción. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declaró ante Tardón que durante los días anteriores a la avalancha trató de alertar a distintos departamentos del Gobierno y reclamó medidas preventivas. También sostuvo que intentó trasladar la gravedad de la situación a la Presidencia del Gobierno. La Moncloa ha rechazado esa versión en varios extremos y mantiene que la comunicación con las autoridades ceutíes fue constante.