Absuelto el acusado de la muerte de Ana Buza tras ser declarado no culpable por el jurado popular

El inculpado en el juicio de la joven Ana Buza, en el banquillo de los acusados María José López | EUROPA PRESS

El jurado popular ha considerado a Rafael V.P., enjuiciado por la muerte de Ana Buza, la joven fallecida en septiembre del 2019 cuando tenía 19 años mientras circulaba en un coche junto a su entonces pareja por el tramo de la autovía A-4 que atraviesa Carmona (Sevilla), no culpable de haber atropellado a la misma de forma intencionada, lo que ha motivado que la magistrada haya dictado sentencia absolutoria durante la sesión.

Durante la cita que ha tenido lugar este martes, 6 de septiembre, en la Audiencia Provincial de Sevilla, el jurado lo ha considerado por mayoría de siete votos sobre nueve no culpable de haber atropellado a Ana Buza de forma intencionada, descartando así la teoría sostenida por la familia, que alegaba esta versión como «culmen» a la violencia de género que sufría.

Rafa V., era pareja de la joven y conducía el coche en el que ambos viajaban la madrugada del 7 de septiembre de 2019, cuando el cuerpo de la chica fue hallado en la cuneta de la carretera. Los nueve miembros del tribunal han dictaminado por unanimidad que el fallecimiento de la joven no fue ocasionado porque él fuera conduciendo a 117 kilómetros por hora, cuando debía ir a 80, como sostenía la Fiscalía, y por siete votos a favor que no fue atropellada por el acusado, como esgrimía la acusación particular. Ante el veredicto de inculpabilidad, la jueza ha adelantado la absolución del joven, que ha roto a llorar en cuanto ha conocido el veredicto.