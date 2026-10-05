Vota y opina: ¿Qué Gobierno te gustaría que saliese de las urnas tras las elecciones del 29 de noviembre?

Urnas de las elecciones generales del 10 de noviembre del 2019 en Burela PEPA LOSADA

Pedro Sánchez ha convocado elecciones generales el próximo 29 de noviembre. En su comparecencia, el presidente del Gobierno ha asegurado que «para hacer más necesitamos ampliar el apoyo de la gente». Por eso mismo, ha decidido dar el paso y a disolver las Cortes nueve meses antes de la conclusión de la legislatura, que hasta ahora siempre había tenido la intención de terminar. Una hora más tarde, fue el turno del líder del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, quién ha pedido la confianza de los españoles y ha afirmado que «por fin» la palabra «la tiene España» y ha acusado a Pedro Sánchez de pretender esparcir «el temor a la alternancia».

El último sondeo publicado en nuestro país, este sábado, y elaborado por Ateneo del Dato para elDiario.es antes de que decayesen en el Congreso los dos decretos leyes de vivienda, apunta que el PP, con el 33,2 % del voto, y Vox, con el 19,2, sumarían una amplia mayoría absoluta, y aventajarían en casi quince puntos a la izquierda. El PSOE lograría el 27,5; Sumar, el 7; y Podemos, el 3,3.

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