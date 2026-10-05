Vota y opina: ¿A quién beneficia el adelanto electoral?

Pedro Sánchez durante el anuncio de un adelanto electoral EFE / Moncloa | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes desde la Moncloa para convocar elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. Lo que era impensable antes del desahucio de Maricarmen ha cobrado cuerpo en las 72 horas de retiro que se ha tomado el jefe del Ejecutivo. El presidente del Gobierno pasó el fin de semana reunido con su entorno para valorar los pasos a dar después de que decayesen los dos decretos sobre vivienda. Con el 29 de noviembre en el horizonte, ¿a quién crees que beneficia el adelanto electoral?

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