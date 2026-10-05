Puigdemont, casi amnistiado, prepara su vuelta tras otra estocada a Sánchez

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

Sánchez y Puigdemont vuelven a capitalizar el escenario político. El presidente resolverá, previsiblemente este lunes, si llama a votar el 29 de noviembre o continúa prolongando la agónica legislatura que le concedió el líder de Junts a cambio de la amnistía. Y el martes, el Constitucional, el tribunal que vetó por ilegal el plebiscito secesionista del 1-O, removerá el obstáculo definitivo para que Puigdemont regrese a Cataluña. Amnistiado, al fin, y tras poner patas arriba la ya precaria gobernabilidad de Sánchez al tumbarle dos reales decretos leyes ante la sacudida social por el desahucio de Maricarmen Abascal.

La paradoja es que el detonante del tercer mandato del líder socialista, la ley aprobada por la mayoría de la investidura en el Congreso el 30 de mayo del 2024 para exonerar a todos los encausados por el procés, va a acabar beneficiando al expresidente catalán cuando la legislatura agoniza porque Junts optó ya hace meses por dejar con respiración parlamentaria asistida al Ejecutivo de Sánchez votando «no» a su legislación.

Un remate del círculo que resultaría del todo inesperado si, además, Puigdemont emprende el camino de vuelta desde Waterloo con las Cortes Generales disueltas y las generales precipitadas por decisión de Sánchez para intentar volver a hacer de la necesidad, virtud.