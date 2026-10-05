El PSOE despide la legislatura en mínimos de apoyo y con el PP estancado

Pedro Sánchez durante el pleno del Congreso en el que se han derogado los decretos sobre vivienda Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Ninguna de las encuestas publicadas durante el último año, más allá de los cuestionados resultados del CIS, alimenta un escenario favorable para el PSOE en las elecciones generales del 29 de noviembre. El presidente Pedro Sánchez anunció este lunes la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral con el partido que lidera muy lejos de aspirar a mantenerse en el Gobierno, y con los sondeos situando a la izquierda en mínimos de apoyos: la ecuación de PP y Vox aventaja en 15 puntos a PSOE y Sumar.

Los últimos estudios demoscópicos sitúan a los socialistas en el entorno del 26,1 % de los votos, a más de cinco puntos de los 31,6 % que permitieron a Sánchez encadenar su tercer mandato al frente del Ejecutivo. El PP tampoco sale favorecido en la fotografía que dejan las encuestas publicadas desde el viernes, ya que se quedaría a ocho décimas de los resultados en las últimas generales (33 %), y solo Vox presume de estar pasando por su mejor momento, situándose de forma holgada por encima del 18 % de los sufragios. Sumar apenas aguanta en el 6 %, la mitad de apoyos que en el 2023.

El trabajo de campo de estos sondeos coincidió con el desahucio de Maricarmen, cuyo caso derivó en la oleada de protestas sociales que desembocaron en los fallidos decretos de vivienda que precipitaron la convocatoria electoral. El sondeo de la agencia 40dB para el Grupo Prisa, que finalizó sus entrevistas el día anterior a la publicación de los decretos, apenas refleja cambios respecto al mes anterior, por lo que la movilización en las calles no tendría un traslado, por ahora, a las urnas. Según Sigma Dos para El Mundo, el PSOE perdería 1,5 millones de votos respecto al 2023, pero sumaría dos diputados más que en la encuesta anterior.

Este trabajo demoscópico sí hace una estimación de escaños, que colocan al PSOE al filo de la centena de diputados, con 103 —18 menos de los actuales—, y con PP (140) y Vox (63) prácticamente duplicando esa renta hasta rebasar los 200 escaños. Tampoco saca rédito a las movilizaciones Sumar, que solo obtiene nueve actas, y Podemos experimenta un ligero ascenso de cinco décimas que solo se traduce en dos diputados. A la izquierda alternativa al PSOE, como recogen el resto de sondeos, le penaliza la ausencia de proyecto común y candidatos para las inminentes elecciones.

Esta encuesta también arroja otros datos a tener en cuenta de cara a la campaña que arrancará en noviembre: las fugas de votos. El 4,7 % de quienes eligieron a Sánchez hace tres años apostarían hoy por Santiago Abascal, mientras que el PP absorbe el 8 % de los electores socialistas. La encuesta de 40dB expone las transferencias de voto entre partidos. Vox se hace con el 13,5 % de quienes apostaron por Alberto Núñez Feijoo en el 2023; a la inversa, el PP solo recoge el 1,6 % de los de Abascal.

Elecciones y corrupción

Las elecciones llegan después de un año en el que el PSOE ha mostrado una tendencia a la baja en las encuestas tras un ciclo electoral autonómico en el que el PP ganó en Extremadura (diciembre), Aragón, Castilla y León y Andalucía, necesitando pactar con Vox para gobernar, y con los socialistas encontrando su suelo histórico en todas salvo Castilla y León. Génova se afanó en tratar de demostrar con estos comicios que el tiempo del sanchismo estaba agotado. Los sondeos han ido apuntando a ese deterioro tras cada comicio autonómico, pero los casos de corrupción en el PSOE o en el entorno del presidente han servido de ariete a las aspiraciones electorales de los socialistas.

En los meses de verano, a partir de junio, se detecta un retroceso en la estimación de voto, coincidiendo con la sentencia de caso mascarillas el 22 de junio, con una condena de 24 años de prisión para el exministro y exsecretario de organización José Luis Ábalos. En julio se encadenaron las sentencias de David Sánchez, hermano del presidente, y la crisis migratoria de Ceuta. Vox ha sido quien mejor capitalizó estas situaciones al crecer por encima del 18 %.