La policía desaloja a 3.000 migrantes de la playa de El Trampolín en Ceuta

Un agente de la Policía Nacional durante el desalojo de El Trampolín en Ceuta. REduán | EFE

Más de 350 agentes de la Policía Nacional participaron ayer en el desalojo de las personas que se encontraban en el asentamiento improvisado de la playa de El Trampolín, en la ciudad de Ceuta. Se calcula que hasta este domingo había cerca de 3.000 migrantes viviendo allí a la espera de poder acceder a algunos de los espacios de acogida habilitados por el Gobierno central.

Sobre las 8.15 horas de este domingo, un gran número de efectivos policiales se personaron en este enclave de la ciudad autónoma para dar inicio al dispositivo que busca avanzar en las tareas de identificación de los migrantes que aún permanecen en Ceuta para determinar si pueden seguir en la ciudad a la espera de que se les conceda algún tipo de protección internacional o si deben retornar a Marruecos. Los agentes se distribuyeron por la arena de la playa dando golpes a las chozas que estos extranjeros habían construido allí con el fin de despertar a quienes se encontraban durmiendo en su interior.

Tras ello, la Policía Nacional procedió, como ha ocurrido en todos los desalojos que se han desarrollado en las playas ceutíes desde que se produjo la entrada irregular y masiva de cerca de 80.000 personas a finales de julio, a reunir a todos los migrantes en el suelo mientras formaban un extenso cordón policial a su alrededor. Los migrantes se trasladaron posteriormente en una decena de autobuses hasta el polígono de El Tarajal.

Allí, los migrantes trasladados tenían dos opciones. O bien ser redirigidos hacia el Centro Temporal de Extranjeros (CATE), donde se les realizó el correspondiente triaje, o ser conducidos a la frontera para retornar de manera voluntaria a Marruecos. Quienes optaron por la segunda opción lo hicieron para evitar dar sus datos, que se inicie el procedimiento de expulsión y que se ejecute la orden de ser devueltos, puesto que, si en el futuro vuelven a intentar llegar a España, podrán ser devueltos al constar ya un expediente de devolución previo. En el caso de los menores, el procedimiento es distinto, ya que hay que tutelarlos hasta que se estudie bien su situación y se determine si entran o no en los centros de acogida para menores no acompañados. A primera hora de la tarde, la playa quedó desalojada.

Sin incidentes

Esta nueva operación se produjo cinco días después del último dispositivo policial, cuando se desarrolló el desalojo de la playa de Benítez. En aquel momento, la inmensa mayoría de las personas que se encontraban alojadas en el emplazamiento, aproximadamente 400, optaron por la opción de regresar a Marruecos. Una situación que se repitió durante la jornada de este domingo, pues muchos de los migrantes que ocupaban la playa de El Trampolín optaron por realizar el camino de retorno a sus países de origen en lugar de pasar el proceso de triaje en el centro de acogida.

El operativo se desarrolló entre 350 agentes sin incidentes. El Ministerio del Interior realizó un despliegue policial sin precedentes precisamente para evitar que se produjeran altercados cuando los migrantes supieran que no cabían todos. Temían que sucedieran avalanchas o estampidas como la que se dio en playa Benítez, que no hubo que lamentar.