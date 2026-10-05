Podemos plantea a Sumar primarias el 14 y 15 de octubre para elegir a un candidato conjunto

La eurodiputada de Podemos Irene Montero Daniel Gonzalez | EFE

Podemos está dispuesta a ir en coalición con los partidos de la nueva alianza de Sumar en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pero para ello ha insistido en la celebración de unas primarias abiertas para elegir cabeza de cartel y ha puesto como fecha los días 14 y 15 de octubre. «No hay tiempo que perder y tenemos mucho trabajo que hacer. Y ofrecemos, ofrezco, unas primarias abiertas a que pueda votar todo el mundo los días 14 y 15 de octubre para elegir entre todas esa candidatura de la mayoría social», ha declarado a los medios este lunes la número dos de Podemos, Irene Montero, que se presentaría a este proceso para elegir cabeza de lista.

De esta forma, el partido morado redobla su apuesta de dirimir el peso de cada formación en una hipotética lista de unidad en ese proceso de primarias, a las que se presentará la propia Montero por parte de Podemos, en vez de abrirse a una negociación entre partidos para pactar puestos. n este sentido, ha agregado que va a mandar su propuesta formal a todos los partidos, incluido a las formaciones del socio minoritario de coalición que acordaron este domingo lanzar su candidatura con la marca Frente Amplio oficialmente el próximo 17 de octubre, con un acto donde se presentará a su cabeza de lista que aún no ha sido anunciado.

La nueva coalición Sumar, bajo el nombre de Frente Amplio, considera que la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre es «pertinente y necesaria» y augura que será «la llave de una mayoría nueva» que solucione el problema de la vivienda y permita seguir «avanzando en derechos». En un breve comunicado, los cuatro partidos que integran Frente Amplio (Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los comunes) han apoyado el adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya que señalan «las derechas de Vox, PP y Junts pueden bloquear el Parlamento pero no van a poder bloquear la democracia». En su opinión, la vivienda es el asunto central de este momento político, ya que este adelanto electoral llega después de que el Congreso rechazara el pasado viernes los tres reales decretos leyes de vivienda del Gobierno con el voto en contra precisamente de Vox, PP y Junts, y auguran que la nueva coalición será clave. «El Frente Amplio será la llave de una mayoría nueva que dé solución a este problema y siga avanzando en derechos. Vamos a dar la batalla. A lo largo de los próximos días comunicaremos la marca electoral, la candidatura, así como las alianzas, según se vayan produciendo, hasta culminar en un gran acto el 17 de octubre», han añadido.