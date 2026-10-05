La manifestación por la vivienda en Barcelona termina con altercados y cargas policiales

Contenedores ardiendo esta noche en Barcelona tras la manifestación por la vivienda Nacho Doce | REUTERS

Unas 20.000 personas, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y unas 120.000 según los organizadores, se han manifestado este lunes por la tarde en la capital catalana por la crisis de vivienda. La movilización comenzó sobre las 19.30 horas en la plaza Urquinaona y prosiguió hasta el Passeig de Gràcia con Gran Via.

Los manifestantes han entonado cánticos a favor de la vivienda, como «No se entiende, gente sin casa y casas sin gente», corearon proclamas a favor de la huelga general y los portavoces de los sindicatos de vivienda han hecho un llamamiento para acudir a la acampada, que se levantó hace una semana en la plaza Catalunya.

Al acabar la manifestación, sobre las 22.15 horas, los Mossos d'Esquadra han realizado cargas policiales en el cruce entre el paseo de Gràcia y la Gran Via ante el lanzamiento de botellas de vidrio y sillas de una terraza de bar hacia el cordón policial. A las 22.20 horas, algunos activistas también han empezado a quemar unos 10 contenedores en ese cruce.

La concentración se enmarca en las convocatorias similares que se han hecho en otras ciudades de España para reclamar medidas por la vivienda, y tras el aplazamiento de la del pasado sábado en Barcelona por el episodio de lluvias intensas.