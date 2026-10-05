Del intento de remontada a huir del exceso de confianza: así llegan Sánchez y Feijoo a la carrera del 29N

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Sánchez y Feijoo, este lunes en Madrid.
Sánchez y Feijoo, este lunes en Madrid. Diego Radamés, Eduardo Parra | Europa Press

El socialista se centra en la vivienda y las ayudas sociales mientras que el popular esgrime sus cuatro victorias por mayoría absoluta en Galicia

06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Pedro Sánchez (Madrid, 1972) sorprendió menos que en el 2023 al anunciar el adelanto electoral. Su plan es cambiar el marco del discurso de la corrupción y la inmigración hacia la vivienda y las ayudas

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