Del intento de remontada a huir del exceso de confianza: así llegan Sánchez y Feijoo a la carrera del 29N
REDACCIÓN / LA VOZ
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El socialista se centra en la vivienda y las ayudas sociales mientras que el popular esgrime sus cuatro victorias por mayoría absoluta en Galicia06 oct 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Pedro Sánchez (Madrid, 1972) sorprendió menos que en el 2023 al anunciar el adelanto electoral. Su plan es cambiar el marco del discurso de la corrupción y la inmigración hacia la vivienda y las ayudas