El Gobierno prevé volver a aprobar este martes los decretos en materia de vivienda

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, durante la votación de los dos reales decretos en materia de vivienda. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El Gobierno prevé volver a aprobar en la reunión del Consejo de Ministros de este martes los decretos leyes sobre vivienda que rechazó la pasada semana el pleno del Congreso.

Después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya anunciado elecciones anticipadas para el 29 de noviembre, fuentes del Gobierno han señalado que la intención es volver a aprobar esos decretos que no consiguieron el aval parlamentario al sumarse Junts al rechazo de PP y Vox.

El Gobierno tiene un as en la manga para poder sortear el veto del partido de Carles Puigdemont. Una vez disueltas las Cortes Generales mañana, cuando se publique en el BOE, el Congreso entrará en una suerte de período en funciones con la Diputación Permanente asumiendo las tareas legislativas. En esta Cámara Baja reducida, al PSOE y Sumar le salen mejor las cuentas.

Este organismo provisional consta de 69 miembros: 27 del PP, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, uno de ERC, uno de Junts, uno de Bildu, uno del PNV y uno del grupo Mixto, que es Ione Belarra, de Podemos. Con esta aritmética, los bloques se quedan más justos.

Para este caso, Junts, PP y Vox sumarían 34 votos, mientras que el resto de formaciones sumarían 35 contando con que el PNV respaldara al Ejecutivo en los decretos. Esas son las cuentas que Pedro Sánchez quiere que salgan.

El Consejo de Ministros aprobará mañana los decretos nuevamente como antesala para poder llevarlos a la diputación.