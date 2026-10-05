La fiscal baja la petición de pena a los acusados del caso Lezo por dilaciones indebidas

Alberto Ruiz Gallardón en una imagen de archivo. Marcos Miguez

La fiscal ha pedido en el primer juicio del caso de corrupción Lezo relacionado con el PP cuatro años y medio de prisión para los 19 acusados, entre ellos dos consejeros de la Comunidad de Madrid del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón, por supuesta malversación de caudales públicos en su gestión en Canal de Isabel II en el 2001.

De esta forma ha rebajado sus peticiones iniciales de pena, que oscilaban entre seis y siete años de cárcel, al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, por lo que también ha reducido su solicitud de inhabilitación para los acusados, que deja en 11 años (antes entre 12 y 15), y mantiene que deben indemnizar a Canal de Isabel II en al menos 19 millones de euros.

La vista que celebra la Audiencia Nacional se sigue por la compra en 2001 por parte de Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (INASSA) por 73 millones de dólares, que a juicio de la fiscal se ejecutó de forma irregular con un «sobreprecio indebido» de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos y «en beneficio exclusivo de los vendedores».

Entre los 19 acusados se encuentran Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros del Gobierno autonómico madrileño en la época de Ruiz-Gallardón y que en el 2001 formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II junto con otros nueve procesados, además de tres excargos de esta empresa pública madrileña.