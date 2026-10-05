Feijoo, tras el adelanto electoral: «Por fin podremos elegir, la palabra la tiene España»

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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha pedido este lunes la confianza de los españoles tras el anuncio de la convocatoria electoral, ha afirmado que «por fin» la palabra «la tiene España» y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de pretender esparcir «el temor a la alternancia». Feijoo ha realizado una declaración institucional en la sede del PP de la calle Génova una hora después de que Sánchez haya anunciado en la Moncloa la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al domingo 29 de noviembre.

El líder de la oposición ha asegurado que estas elecciones no son como las anteriores, son para que «España le gane a Sánchez» y a lo que representa, van de que «la nación y la democracia venzan a quien más daño le ha causado».

A su juicio, los españoles deben elegir entre «un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país», entre «corrupción o decencia» y entre «decadencia o prosperidad».

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Feijoo ha dicho que ante este panorama los retos de quien gobierne España después de Sánchez solo son comparables con los que España tuvo que afrontar hace 50 años, tras la muerte de Francisco Franco y la llegada de la democracia.

El miedo de Sánchez a la alternancia

Según el líder del PP, lo que «realmente» hay detrás de la convocatoria del día de hoy es «el miedo» a que se conozca lo que queda por saber «en la maraña de casos de corrupción abiertos, los más graves de toda la democracia».

Convocar elecciones ahora, ha agregado, es «el último recurso desesperado para intentar esparcir ese miedo» entre la población, el temor a la alternancia, y es «un comportamiento profundamente antidemocrático».

En su comparecencia Sánchez, pese a asumir errores, ha defendido el trabajo de su Gobierno durante la legislatura y ha llamado a los españoles a decidir si quieren que España se sume a la «ola ultraderechista» que involuciona y recorta derechos o desean que España siga siendo «un baluarte de apertura y de justicia social y de responsabilidad medioambiental».

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Feijoo ha dicho que en los ocho años de Gobierno de Sánchez «se ha levantado un muro entre españoles» y se ha llegado a un momento en el que el coste de la vida «es insoportable», la vivienda «está inalcanzable» y hay una «inmigración descontrolada» y «más inseguridad».

Un daño que no es irreversible

El líder de la oposición ha afirmado que el daño del presidente es «descomunal» pero que no es «irreversible» y España «puede darse otra oportunidad».

Para ello hay que abordar «una reconstrucción nacional», reconstruir la confianza en las instituciones, la fortaleza de las economías familiares, la igualdad de todos los españoles y la convivencia.

Feijoo ha dicho que es «perfectamente consciente» de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. «No me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré», ha agregado.

A estas alturas de su vida, ha afirmado, no tiene «una carrera por hacer» ni «una meta personal que conquistar» y sólo le mueve servir a su país para «dejar atrás esta negra etapa».

«Tenemos la energía, tenemos la obligación y tenemos el proyecto para ello, para un cambio profundo, honesto y necesario», ha concluido.