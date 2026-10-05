Las elecciones se celebrarán con el censo vigente el 1 de agosto del 2026

Recuento de votos de la emigración en la Audiencia de Pontevedra CAPOTILLO

Con las Cortes disueltas, la decisión del Tribunal Supremo de mantener en suspenso como medida cautelar el voto de los nacionalizados por la llamada ley de nietos cobra especial relevancia. El tribunal no retira la nacionalidad, pero impide ejercer el voto por el momento. Para quienes están todavía pendientes de recibir la nacionalidad por esa vía, están suspendidos los efectos electorales de la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para todos los comicios que se convoquen antes de que el Supremo emita la sentencia definitiva. Si todavía está pendiente de alta, el expediente seguirá su tramitación, pero la inscripción se suspenderá al terminar.

Pero cuando la persona solicitante haya certificado documentalmente en el registro consular que el padre, la madre, el abuelo o la abuela abandonaron España por razones políticas o por las previstas en la ley y no sean simplemente por la aplicación de la presunción de exilio que se aprobó en la instrucción posterior a la ley en el 2022, estos sí podrían votar en todos los procesos electorales.

En cuanto a los plazos, convocando las elecciones en octubre, como ha hecho Pedro Sánchez, el censo que debe aplicarse aplicable es el cerrado a 1 de agosto de 2026, según el artículo 39 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. El censo utilizado para una elección se determina con arreglo a la fecha de cierre prevista en la legislación electoral. De modo que las nacionalizaciones o altas en el CERA que se produzcan después del correspondiente cierre censal no generan automáticamente un nuevo elector para el 29-N. La LOREG establece que el censo utilizado en unas elecciones se corresponde con el censo cerrado el primer día del segundo mes anterior a la convocatoria. Como las elecciones se convocan ahora en octubre, el censo de referencia para el 29-N es, en esencia, el cerrado a 1 de agosto de 2026..

Los consulados y la Oficina del Censo deberán aplicar tanto ese corte como la medida judicial, sin perjuicio de las reclamaciones censales previstas durante el proceso electoral.

Por eso, los 2,4 millones de personas que han iniciado los trámites no son 2,4 millones de nuevos votantes. A 31 de mayo había 571.761 expedientes aprobados y 333.696 inscripciones practicadas en los consulados.

Esto reduce considerablemente el efecto que podría haber tenido la ley de nietos en unas elecciones celebradas más adelante. El propio Gobierno llegó a calcular que el número de nuevos españoles con derecho de sufragio podía alcanzar alrededor de medio millón en 2027. El adelanto electoral hace que una parte de ese contingente quede necesariamente fuera de estas elecciones.

La discusión para el 29 de noviembre es, por tanto, mucho más concreta: cuántos descendientes que ya han conseguido la nacionalidad, se han inscrito y forman parte del censo aplicable podrán finalmente ejercer el voto.

¿Puede alterar el resultado? Puede hacerlo, pero es imposible afirmar de antemano en qué dirección. No existe ninguna base objetiva para considerar que los nuevos electores de la ley de nietos vayan a votar mayoritariamente a una determinada fuerza política. La procedencia familiar, la edad o el país de residencia no permiten deducir el comportamiento electoral de una persona.

Además, el voto exterior no funciona como una circunscripción nacional independiente. Estos electores están vinculados a las circunscripciones españolas que les corresponden, de modo que su importancia dependerá también de dónde se concentren y de lo ajustado que resulte el reparto de escaños en cada provincia.

En una elección muy competida, unos miles de votos procedentes del exterior pueden ser determinantes para adjudicar el último escaño en una circunscripción. Pero de ahí no se desprende que el conjunto del voto asociado a la ley de nietos vaya a decidir por sí mismo las elecciones.

La ley de nietos estaba diseñada para desplegar sus efectos electorales progresivamente, mientras que el adelanto de las elecciones los comprime en el tiempo.

El Gobierno había contemplado un crecimiento mucho mayor del electorado exterior para unas elecciones posteriores. Ahora, en cambio, el proceso queda condicionado por un calendario mucho más corto y por la batalla judicial abierta sobre determinadas inscripciones.

Eso convierte el asunto en una carrera contra el reloj. Antes del 29 de noviembre tendrán que quedar establecidos con precisión los efectos de la resolución del Supremo, identificarse las inscripciones afectadas y cerrar definitivamente qué ciudadanos pueden ejercer el sufragio.

Desde el punto de vista político, la ley de nietos ya no representa tanto una futura gran bolsa de votantes como una disputa inmediata sobre quién forma parte del censo electoral y quién queda fuera de él.

Y ahí está la verdadera importancia del asunto para estas elecciones: no serán los millones de solicitudes presentadas, ni siquiera el número total de nacionalizados, los que determinen el efecto electoral de la norma. Serán los nuevos españoles que hayan llegado a tiempo al censo, con derecho efectivo a votar y concentrados en circunscripciones donde cada escaño pueda decidirse por unos pocos miles de papeletas.