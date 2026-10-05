La cruzada de la jueza Biedma contra la trama Leire

La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

Esta vez, Beatriz Biedma responderá a las preguntas. La magistrada que instruyó el caso por enchufismo contra David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, comparecerá el jueves 8 de octubre ante Santiago Pedraz para explicar las maniobras que denuncia contra ella.

La magistrada ejercerá la acusación particular en el caso Leire, que instruye el juez de la Audiencia Nacional sobre una presunta estructura destinada a neutralizar investigaciones que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez. Un sumario que ya alcanza a la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, la SEPI y las finanzas socialistas, y cuya última deriva desemboca en supuestos contactos con clanes del narcotráfico extremeño.

Biedma entrará en el procedimiento como víctima, no solo como testigo. Sostiene que se buscó información sobre su vida, su familia y su trabajo para desacreditarla y «neutralizar, perturbar o incluso destruir» la investigación contra el hermano del presidente Pedro Sánchez.

El movimiento abre un nuevo frente dentro de un caso que ya desborda ampliamente el episodio inicial de las maniobras contra investigadores y que se ha convertido en una espada de Damocles para el Partido Socialista. Pedraz mantiene abierta desde julio una pieza económica separada para reconstruir el recorrido del dinero y comprobar si fondos procedentes del PSOE sirvieron para sufragar actuaciones de la estructura investigada. La UCO y Anticorrupción han colocado bajo examen pagos, contratos, abogados, sociedades y cuentas vinculadas al partido y a personas relacionadas con Leire Díez.

Señalada e intimidada

Biedma llevaba tiempo en el centro de otra tormenta política. Su nombre había sido cuestionado desde el Gobierno junto al de Juan Carlos Peinado, instructor de la causa de Begoña Gómez. En mayo del 2025, Félix Bolaños, el ministro de Justicia, llegó a reprochar a Biedma haber enviado a juicio al hermano de Sánchez sin esperar a que la Audiencia resolviera recursos pendientes.

El origen de esta rama de la trama, quizás la menos vistosa hasta ahora, se remonta a agosto del 2024. En un grupo de WhatsApp llamado «Vacaciones y viajes», escribían Leire Díez, su fiel escudero, el empresario Javier Pérez Dolset; el también empresario Joaquín Parra, y el exjuez Luis José Sáenz de Tejada. Biedma ya investigaba por entonces la contratación de David Sánchez.

Cuatro días después de crearse el grupo, Díez dejó escrita su prioridad: «El presidente, porque sin eso no hay nada más». También aseguró que llevaban meses trabajando y que «está todo perfectamente coordinado». Las maniobras terminaron llegando a los juzgados. El 5 de junio del 2025, Manos Limpias, acusación popular en el caso David Sánchez, denunció en Badajoz a Leire Díez, Sáenz de Tejada y Pérez Dolset por presunta obstrucción a la justicia y fraude procesal.

Biedma ha reservado la identidad de los testigos con los que pretende personarse en el proceso para protegerlos de «injerencias externas» o «presiones». También aporta un listado de 96 vídeos del canal de Sáenz de Tejada con presuntas intimidaciones.