Barómetro de Sondaxe: El PP y el BNG subirían un escaño en Galicia en las elecciones generales

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Imagen de un colegio electoral en A Coruña en las generales del 23 de julio del 2023
Imagen de un colegio electoral en A Coruña en las generales del 23 de julio del 2023 CESAR QUIAN

Según la encuesta publicada el pasado 27 de septiembre en La Voz, el PSOE mantendría las siete actas y Sumar desaparecería

05 oct 2026 . Actualizado a las 10:29 h.

España irá a elecciones generales el 29 de noviembre. Después de un fin de semana de reflexión, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa su decisión

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