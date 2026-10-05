Barómetro de Sondaxe: El PP y el BNG subirían un escaño en Galicia en las elecciones generales
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Según la encuesta publicada el pasado 27 de septiembre en La Voz, el PSOE mantendría las siete actas y Sumar desaparecería05 oct 2026 . Actualizado a las 10:29 h.
España irá a elecciones generales el 29 de noviembre. Después de un fin de semana de reflexión, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa su decisión