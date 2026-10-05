Ayuso pide no votar por correo para impedir la «adulteración posible» del PSOE

Ayuso, durante un desayuno informativo en la mañana de este lunes Ananda Manjón | EUROPAPRESS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, afirmó este lunes que las elecciones del 29 de noviembre serán un plebiscito entre «democracia o Sánchez», y pidió «a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo». En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum justo después de la comparecencia de Sánchez, Díaz Ayuso dijo que el PP estará «muy pendiente» de la «adulteración posible» de los censos electorales de cara a los comicios, pues considera que, con la ley de nietos y las «regularizaciones masivas», el PSOE quería «decidir a qué sitio iba cada elector».

«Me preguntaban en la entrada: “¿No decía usted que Sánchez era un dictador? Si va a convocar». Hombre, solo faltaba, también Maduro convoca elecciones», ironizó la dirigente del PP, quien entiende que la pregunta es «si es Sánchez un demócrata» y tiene su respuesta: «No lo es». En la misma línea, lamentó: «Que tengamos que estar con estas dudas y que no nos extrañe que algo de esto pueda pasar nos demuestra hasta dónde hemos llegado en España».

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La presidenta aseveró que Madrid «ha sido una de las regiones donde más ha crecido el censo» mediante la aplicación de la ley de nietos, a lo que se añade un aumento de «tres escaños aproximadamente» derivado de las regularizaciones de migrantes. Ahora confía en que la aplicación de la ley de nietos se mantenga «congelada» por el Tribunal Supremo.

Díaz Ayuso espera «la campaña más sucia y desmedida que hayamos vivido» y, aunque está segura de que el PP y Alberto Núñez Feijoo «van a ganar las elecciones otra vez» y Sánchez «está acabado», desconfía de «las trampas» de este.

Ayuso celebra el final de la «farsa»

La presidenta madrileña celebró el adelanto electoral y afirmó que Sánchez «se va porque ya no puede más» y le es imposible «seguir con esta farsa durante más tiempo». «Hoy se abre la gran oportunidad» para desalojar de la Moncloa a la «maquinaria totalitaria» que, a su juicio, había instalado Sánchez en el Gobierno.

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Ayuso opinó que, en su declaración institucional donde anunció el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre, Sánchez se intentó «victimizar» y «mintió nuevamente» para «no reconocer que no le dan los números». También afirmó que el líder socialista ha sido «un cáncer que lo ha carcomido todo», el presidente «más amoral» que ha tenido España y, en definitiva, una «maldición», pues no ha promovido «ni una sola política de Estado a la altura de los tiempos» en un momento en el que España «necesita reformas estructurales».

Igualmente acusó a Sánchez de abanderar una «ideología criminal y totalitaria» y de haber hecho un «uso ostentoso del poder», en parte para «proteger a su familia y a su entorno político directo de los casos de corrupción que, le guste o no, le están esperando en el juzgado».

Sánchez deja, añadió, un país «agraviado» y «atrapado en el mileurismo», tras esforzarse por «multiplicar la pobreza para culpar a unos cuantos».

Abascal, a la zaga

De un modo similar se expresó el líder de Vox, Santiago Abascal, en una entrevista a Antena 3. «Voten en la urna y voten con seguridad», pidió, porque «en estos momentos» no se fía de «absolutamente nada». Añadió que Sánchez «es capaz de cualquier cosa».

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Desde este martes hasta el 19 de noviembre estará abierto el plazo para solicitar el voto por correo. Para ello, se puede acudir presencialmente a alguna de las oficinas de Correos en toda España o realizar el trámite a distancia con el certificado digital.

Quienes completen su solicitud recibirán entre el 9 y el 22 de noviembre toda la documentación electoral y las papeletas mediante correo certificado. A continuación, podrán depositar su voto antes del 25 de noviembre en cualquier oficina de Correos, para lo que habrá que presentar el DNI u otro documento de identidad oficial. También cabe la posibilidad de autorizar por escrito a otra persona, adjuntando una fotocopia de su DNI.