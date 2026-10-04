Vox pide promover la presencia de los símbolos nacionales en actos educativos, culturales y deportivos

Un hombre encapuchado en Eibar (Guipúzcoa) quemando la bandera de España durante la final del Mundial 2026. EUROPAPRESS

Vox ha registrado en el Congreso una proposición no de ley con la que pide al Gobierno promover la presencia y el respeto de los símbolos nacionales (bandera, himno y escudo) en actos institucionales, educativos, deportivos y culturales, evitando situaciones que supongan su «degradación o desprecio».

La iniciativa, recogida por Europa Press y presentada para su discusión en la Comisión de Defensa, reclama además impulsar campañas institucionales en todo el territorio nacional que promuevan el respeto a estos símbolos y a la Jefatura del Estado «como elementos de identidad común y de convivencia».

En el ámbito educativo, Vox plantea fomentar la inclusión en los contenidos educativos del conocimiento de los símbolos nacionales, su historia y su significado. Asimismo, insta al Ejecutivo a garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en relación con los símbolos nacionales «al objeto de no normalizar ni tolerar su desprecio».

«Cohesión nacional»

En la exposición de motivos de la iniciativa, el partido presidido por Santiago Abascal subraya que la bandera, el himno y el escudo de España constituyen «la representación histórica, jurídica y emocional de una Nación» y son la expresión de «siglos de historia compartida, de sacrificio colectivo y de construcción nacional».

De este modo, recuerda que la bandera está regulada en el artículo 4.1 de la Constitución, mientras que el escudo lo está en la Ley 33/1981, de 5 de octubre, y el himno en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre.

También hace referencia al artículo 543 del Código Penal, que tipifica como delito las ofensas o ultrajes, de palabra, por escrito o de hecho, contra España, sus comunidades autónomas o sus símbolos o emblemas cuando se realicen con publicidad, estableciendo para estas conductas una pena de multa de siete a doce meses.

Vox defiende que el respeto a los símbolos nacionales es «un elemento esencial de cohesión social y de fortalecimiento institucional» y sostiene que «no se trata de una cuestión ideológica, sino de un principio básico de convivencia».

Sin embargo, asegura que durante los últimos años se han producido en distintos ámbitos de la vida pública, incluidos eventos deportivos como competiciones de fútbol, comportamientos de «desprecio» hacia estos símbolos, especialmente hacia el himno y la bandera nacional.

Como ejemplo más reciente, Vox cita las pitadas al himno nacional registradas el pasado 18 de abril durante la celebración de la final de la Copa del Rey en el Estadio de La Cartuja.

Duplicar penas por ultraje

En este contexto, Vox señala que otras naciones como Francia, Estados Unidos o Reino Unido «han sabido preservar y fomentar el respeto a sus símbolos como parte de su identidad colectiva» y considera que España «no puede ser una excepción en este ámbito».

La formación recuerda además que ya propuso, en su enmienda a la totalidad a la proposición de ley orgánica de amnistía, duplicar las penas para los delitos de ofensas o ultrajes, de palabra, por escrito o de hecho, a España o a sus símbolos o emblemas cuando se efectúen con publicidad.

Por último, sostiene que es responsabilidad de los poderes públicos promover «una cultura de respeto institucional» que refuerce los elementos comunes de la sociedad y contribuya a transmitir valores cívicos a las generaciones más jóvenes.